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В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой

Пост певца собрал множество восторженных «лайков» и комментариев.

В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой
фото: страница Энрике Иглесиаса в Instagram

В июне 2017 года весь мир огорошила новость о том, что подруга мировой знаменитости Энрике Иглесиаса, российская теннисистка Анна Курникова родила певцу двойняшек – так тщательно звездная пара скрывала не только «интересное положение» будущей мамы, но и вообще свою личную жизнь.

Теперь же, по прошествии почти двух лет со дня рождения Люси и Николаса, на своей странице в социальной сети Instagram счастливый отец время от времени делится с поклонниками снимками очаровательных малышей. Накануне, в интернете появился новый кадр. На фотографии дети стоят спиной к объективу фотокамеры и в окно смотрят на своего отца, который кривляется за стеклом. Этот пост певца собрал множество «лайков» и комментариев.

Подписчики отмечают, какие милые и очаровательные малыши растут у пары.

«Если дети смеются, значит, родители обязательно счастливы», — пишет одна из поклонниц.

Напомним, ранее Энрике признавался, что появление малышей на свет и его отцовство кардинально поменяли не только его жизнь и мысли. Также певец рассказывал, что Люси и Николаса обожает вся многочисленная семья музыканта.

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В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой
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