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Полным провалом закончился первый концерт Spice Girls после воссоединения

Зрители массово покидали стадион в Дублине уже с первых минут шоу.

Полным провалом закончился первый концерт Spice Girls после воссоединения
фото: Instagram

Несмотря на то, что участницы известной в 90-е британской группы Spice Girls несколько лет готовили шоу, с которым, воссоединившись, собирались объехать Великобританию, первое выступление в рамках тура оказалось провальным.

Уже с первых минут зрители, пришедшие на стадион в Дублине, стали покидать концерт. А позже в социальных сетях разочарованы зрители рассказывали, что им ничего не было слышно. Трудно было даже разобрать, какую песню исполняют звезды.

«Я ничего не слышала. За такую цену на билеты можно было бы и постараться сделать классное шоу», — цитирует поклонников издание eg.ru.

Негативных откликов оказалось так много, что одна из «перчинок» Мел Би записала видеообращение к поклонникам, в котором поблагодарила всех пришедших на концерт и пообещала, что проблемы со звуком и вокалом будут исправлены уже на следующем выступлении в Кардиффе.

Напомним, это не уже не первая неприятность, которой сопровождается тур собравшихся снова певиц. Не так давно из-за сексуального скандала звездам пришлось отложить мировое турне.

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Полным провалом закончился первый концерт Spice Girls после воссоединения
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