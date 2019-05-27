«Вымерли актеры и актрисы!»: Орбакайте в роли императрицы Екатерины разочаровала поклонников фильма «Гардемарины, вперед!»

В Крыму полным ходом идут съемки новой части «Гардемаринов». У популярного фильма множество поклонников, потому посты бессменного режиссера картины Светланы Дружининой в Instagram с актерами или просто некие зарисовки со съемочной площадки идут, что называется, «на ура». Каждый пост сопровождается комплиментами. Признаниями в любви или словами поддержки.

Но вот одна из последних публикаций вызвала в Сети серьезную критику и споры. Все «благодаря» снимку, который разместила режиссер. Это фотография Кристины Орбакайте в образе императрицы Екатерины. С точки зрения сюжетной линии – все логично, ведь в одной из предыдущих частей фильма популярная певица играла принцессу Фике. Но подписчиков Светланы Дружиной разгневал сам факт выбора авторами картины исполнительницы роли Екатерины.

По мнению критиков, лучше, чем Светлане Крючковой, никому не удавалось сыграть этот исторически персонаж. Некоторые указывали на сильное различие царицы и актрисы, которой выпала возможность сыграть эту роль.

«Екатерина была полная! С двойным подбородком! С признаками базедовой болезни на лице, а это выпученные глаза, с нездоровым блеском…» — отмечают комментаторы.

Часть подписчиков разочаровывалась, узнав, что императрицу будет играть Кристина Орбакайте.

«Смотреть точно не буду! Орбакайте не воспринимаю как актрису — одно кривляние! Жаль, очень жаль!!!» — признается одна из комментаторов.

«Орбакайте…….Императрицу?! Вымерли актеры и актрисы!» — заключает подписчик.