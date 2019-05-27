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«Роскошный, волшебный»: Ольга Орлова назвала беспроигрышный цвет одежды

Известная телеведущая похвасталась новым платьем.

«Роскошный, волшебный»: Ольга Орлова назвала беспроигрышный цвет одежды
Ольга Орлова / Global Look Press

На что только не пойдет настоящая женщина ради налаживания личной жизни и привлекательности: макияж, косметические процедуры, диеты и многое другое. А если женщина – настоящая звезда и светская львица, то внимание к своему внешнему виду уделяется еще больше.

Вот, например, телеведущая Ольга Орлова в своем Instagram регулярно рассказывает подписчикам о своем образе жизни, привычках, делится размышлениями. Так, совсем недавно звезда показала, на какие уловки ей приходится идти, чтобы хорошо выглядеть в кадре на съемках «Дома-2», а также призналась, что ради замужества она отказалась от бургеров.

Новый пост экс-солистки «Блестящих» посвящен выбору одежде, вернее ее цвета. Ольга поделилась снимком с вручения музыкальной премии Ru.tv, куда она приехала в элегантном черном платье модного бренда izeta.

«Все-таки как не бежишь от черного цвета в одежде, все равно это самый волшебный цвет. Роскошный, классический, строгий, сдержанный — все это о нем… Беспроигрышный на все времена!», — уверенно заявила ведущая.

Поклонники оценили выбор образа, назвав Ольгу Орлову элегантной и безупречной.

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«Дом-2»Ольга Орлователеведущая
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«Роскошный, волшебный»: Ольга Орлова назвала беспроигрышный цвет одежды
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