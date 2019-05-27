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«Аладдин» стал лидером американского проката на минувших выходных

В тройке самых успешных также фильмы «Джон Уик» и «Мстители: Финал».

«Аладдин» стал лидером американского проката на минувших выходных
Кадр из фильма "Аладдин"

В минувшие выходные сказка «Аладдин» с Уиллом Смитом возглавила по сборам американский кинопрокат. За три дня картина Гая Ричи собрала чуть больше 86 миллионов долларов. По оценкам специалистов, фильм может выручить на домашнем рынке около 111 миллионов и сможет войти в топ-5 лучших открытий в истории уикенда, приуроченного ко Дню памяти.

Примечательно при этом, что на международном рынке старт «Аладдина» оказался более успешным. Картину уже начали показывать в других странах мира, кроме Японии, и она смогла собрать 121 миллион долларов. Самый большой вклад сделали китайцы, заплатив в общей сложности почти 19 миллионов.

Второе место в минувший уикэнд досталось третьей части истории о киллере Джоне Уике. Экшн-франшиза с Киану Рвзом в главной роли показывается в США уже вторую неделю и на прошедших выходных фильм собрал немногим меньше 24,5 миллионов долларов. Однако с учетом всего времени проката, «ДжонУик» стал самой кассовой частью трилогии с 101 миллионом долларов, пишет Deadline.

Замыкает тройку лидеров супергеройский боевик «Мстители: Финал», для которого этот уикенд стал уже пятым домашним и пополнил кассу блокбастера на почти 17 миллионов долларов.

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«Аладдин» стал лидером американского проката на минувших выходных
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