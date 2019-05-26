Составлен рейтинг самых дорогих городов для свиданий

Столица России поднялась на три позиции по сравнению с 2018 годом.

Эксперты Deutsche Bank решили выяснить, какие города являются самыми дорогими для свиданий. При анализе учитывались такие факторы, как средняя стоимость билетов в кино, средний чек за ужин в пабе, цена за пару бокалов пива и расходы на поездку в такси.

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Первую строчку занял швейцарский Цюрих. Бедным влюбленным лучше заранее начинать копить деньги на свидание, так как вечер будет стоить более 200 долларов на двоих.

«Серебро» взяла столица Норвегии Осло. Там свидание обойдется в 164 доллара. Почетная «бронза» досталась Копенгагену — стоимость свидания в столице Дании составила 158 долларов.

Четвертую строчку заняла столица Финляндии Хельсинки (151 доллар), а замкнул топ-5 самых дорогих городов Токио (148 долларов). Немного от «японца» отстал Нью-Йорк — сходить на свидание в одном из самых фотогеничных городов мира стоит 143 доллара.

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Больше всего цена на свидание за минувший год выросла в старейшем городе Австралии Сиднее, которому удалось с 23-й строчки перескочить на 15-ю.

Что касается столицы России, то Москва по сравнению с 2018 годом с 40-о места переместилась на 37-е.

Самым бюджетным городом оказался египетский Кипр — стоимость свидания там составила всего 42 доллара, пишет «Коммерсантъ».