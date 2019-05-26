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Бедрос Киркоров рассказал, чем заняты внуки пока их звездный отец на гастролях

Дедушка гордится достижениями внуков, они занимаются танцами, увлекаются модой, строят корабли.

Бедрос Киркоров рассказал, чем заняты внуки пока их звездный отец на гастролях
Отец Филиппа Киркорова рассказал, чем занимаются дети пока их отец на работе ФОТО: Global Look Press

Филипп Киркоров со своим плотным гастрольным графиком не всегда успевает уделять должное внимание детям. Помогает певцу в этом его отец Бедрос Киркоров. Пока звезда на гастролях, дедушка занят внуками. Он водит Аллу-Викторию и Мартина на кружки, бывает с ними на выступлениях и с удовольствием играет в разные игры.

«Они занимаются танцами, модой, занимаются игрушками, строят разные корабли. Сейчас мы отпустили их в свободное плавание», — гордится внуками дедушка.

Помогает Киркорову в воспитании сына и дочки не только отец, то и друзья. Порой в роли няньки выступает супруг Аллы Пугачевой. Не так давно экс-муж Примадонны рассказал, что Максим Галкин водил Аллу-Викторию и Мартина на премьеру мультфильма, так как доверить детей можно «только самым близким друзьям».

Филипп Киркоров старается держать детей в строгости, но иногда бывают и послабления.

«Мы гуляем, мы играем: и в прятки играем, и в догонялки играем. К нам друзья приходят, в доме есть возможность маленького „Диснейленда“, устраиваем детские спектакли», — говорит Киркоров.

Сын звезды мечтает стать футболистом, а Алла-Виктория очень красиво рисует и играет в шахматы. К большой радости родителя, они не тянутся к сцене.

Этим летом у семьи не получится поехать в отпуск, слишком много работы и новых проектов у звезды. Но зато он планирует взять с собой сына и дочь в Сочи, на Кавказ и Крым и там получится совместить отдых и работу.

Ранее Ольга Бузова нашла способ, как России покорить «Евровидение». Для этого нужно отправить на выступление Филиппа Киркорова и ее. Недавно на своей странице в Instagram-аккаунте она предложила поп-королю вместе выступить на конкурсе, пишет сайт OA.

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Бедрос Киркоров рассказал, чем заняты внуки пока их звездный отец на гастролях
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