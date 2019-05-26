Бедрос Киркоров рассказал, чем заняты внуки пока их звездный отец на гастролях

Филипп Киркоров со своим плотным гастрольным графиком не всегда успевает уделять должное внимание детям. Помогает певцу в этом его отец Бедрос Киркоров. Пока звезда на гастролях, дедушка занят внуками. Он водит Аллу-Викторию и Мартина на кружки, бывает с ними на выступлениях и с удовольствием играет в разные игры.

«Они занимаются танцами, модой, занимаются игрушками, строят разные корабли. Сейчас мы отпустили их в свободное плавание», — гордится внуками дедушка.

Помогает Киркорову в воспитании сына и дочки не только отец, то и друзья. Порой в роли няньки выступает супруг Аллы Пугачевой. Не так давно экс-муж Примадонны рассказал, что Максим Галкин водил Аллу-Викторию и Мартина на премьеру мультфильма, так как доверить детей можно «только самым близким друзьям».

Филипп Киркоров старается держать детей в строгости, но иногда бывают и послабления.

«Мы гуляем, мы играем: и в прятки играем, и в догонялки играем. К нам друзья приходят, в доме есть возможность маленького „Диснейленда“, устраиваем детские спектакли», — говорит Киркоров.

Сын звезды мечтает стать футболистом, а Алла-Виктория очень красиво рисует и играет в шахматы. К большой радости родителя, они не тянутся к сцене.

Этим летом у семьи не получится поехать в отпуск, слишком много работы и новых проектов у звезды. Но зато он планирует взять с собой сына и дочь в Сочи, на Кавказ и Крым и там получится совместить отдых и работу.

Ранее Ольга Бузова нашла способ, как России покорить «Евровидение». Для этого нужно отправить на выступление Филиппа Киркорова и ее. Недавно на своей странице в Instagram-аккаунте она предложила поп-королю вместе выступить на конкурсе, пишет сайт OA.