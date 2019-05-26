«Супер-папа!»: Эмин собрал вместе всех своих детей

Эмин Агаларов прилетел в Баку, чтобы навестить своих троих детей от первого брака с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. С собой он взял малютку Афину, которую ему подарила 31 декабря прошлого года Алена Гаврилова.

В Instagram многодетный отец поделился селфи в компании со всеми своими отпрысками — десятилетними Али и Микаилом, пятилетней Аминой и малышкой Афиной.

«Самое большое счастье — собрать всех своих детей в одной комнате! Дети — наше все, берегите их!», — написал улыбающийся музыкант в комментарии к фото.

Подписчики искренне порадовались за своего кумира. «Замечательно сказано! Мы вас любим! Когда ты счастлив и у меня душа радуется!», «Ой какая прелесть, все вместе, одной большой семьей! А Афиночке любопытно, осматривает вытянув головку! Вот это — настоящее счастье!», «А папа прилег на попу Афиночки, как на подушечку и балдеет от счастья», — написали они.

Правда, некоторые из пользователей обратили внимание на взгляд Амины и решили, что она испытывает уколы ревности по отношению к сводной сестричке.

«Исключительное фото. Эмин, скажите пожалуйста, а Амина не ревнует?!», «Ну, бывает. Это временно. Через пару лет будут играть в дочки-матери», «Наверное все девочки ревнуют отцов. Я лично ревновала папу даже тогда, когда сама вышла замуж», — высказались дамы.

Остальные фанаты пожелали супер-папе и его малышам здоровья и счастья.

«Это действительно самое большое счастье! Какое же фото счастливое и наполнено радостью и любовью! Счастья, крепкого здоровья Вашим сокровищам!», «Дети — это наше бесконечное счастье. Здоровья вам и вашим деткам, и всем деткам всего света! Будьте самыми счастливыми и всеми любимыми!», «Как вы правы, супер-папа!», — оставили они комментарии.