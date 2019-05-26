НОВОСТИ

«Супер-папа!»: Эмин собрал вместе всех своих детей

Певец поделился трогательным семейным снимком.

«Супер-папа!»: Эмин собрал вместе всех своих детей
Эмин собрал вместе всех своих детей. Фото: Global Look Press

Эмин Агаларов прилетел в Баку, чтобы навестить своих троих детей от первого брака с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. С собой он взял малютку Афину, которую ему подарила 31 декабря прошлого года Алена Гаврилова.

В Instagram многодетный отец поделился селфи в компании со всеми своими отпрысками — десятилетними Али и Микаилом, пятилетней Аминой и малышкой Афиной.

«Самое большое счастье — собрать всех своих детей в одной комнате! Дети — наше все, берегите их!», — написал улыбающийся музыкант в комментарии к фото.

Подписчики искренне порадовались за своего кумира. «Замечательно сказано! Мы вас любим! Когда ты счастлив и у меня душа радуется!», «Ой какая прелесть, все вместе, одной большой семьей! А Афиночке любопытно, осматривает вытянув головку! Вот это — настоящее счастье!», «А папа прилег на попу Афиночки, как на подушечку и балдеет от счастья», — написали они.

Правда, некоторые из пользователей обратили внимание на взгляд Амины и решили, что она испытывает уколы ревности по отношению к сводной сестричке.

«Исключительное фото. Эмин, скажите пожалуйста, а Амина не ревнует?!», «Ну, бывает. Это временно. Через пару лет будут играть в дочки-матери», «Наверное все девочки ревнуют отцов. Я лично ревновала папу даже тогда, когда сама вышла замуж», — высказались дамы.

Остальные фанаты пожелали супер-папе и его малышам здоровья и счастья.

«Это действительно самое большое счастье! Какое же фото счастливое и наполнено радостью и любовью! Счастья, крепкого здоровья Вашим сокровищам!», «Дети — это наше бесконечное счастье. Здоровья вам и вашим деткам, и всем деткам всего света! Будьте самыми счастливыми и всеми любимыми!», «Как вы правы, супер-папа!», — оставили они комментарии.

Вам может быть интересно:

«Папин аттракцион!»: муж Татьяны Навки прокатил дочь на сигвее Сменил обстановку: перед вторым полуфиналом «Евровидения-2019» Киркоров прогулялся в зоопарке Дрю Бэрримор поделилась архивным снимком своих дочерей

Тэги:

дети звездЭмин Агаларов
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Супер-папа!»: Эмин собрал вместе всех своих детей
Интересно?
Поделись с друзьями: