«Вот это глубина!»: Екатерина Климова продемонстрировала роскошное декольте

Актриса предстала перед поклонниками в образе булгаковской Маргариты.

Екатерина Климова находится на гастролях в Хабаровске. 41-летняя актриса после спектакля «Мастер и Маргарита» опубликовала в Instagram черно-белый снимок в компании с актером Сергеем Алдониным, представ перед подписчиками в черном платье с глубоким декольте.

«Вы живете во Владивостоке? Тогда мы едем к вам», – подписала фото звезда.

Поклонников такая новость обрадовала. Фолловеры артистки стали интересоваться, какие еще города посетит Климова. А некоторые поклонники сделали комплимент фигуре знаменитости.

«Вот это глубина!»; «Какое роскошное декольте»; – прокомментировали подписчики снимок. Другие фолловеры заметили, что Екатерина Климова особенно органично смотрится в роли булгаковской Маргариты.

«Ваш образ Маргариты отличается от других»; «Два талантливых артиста», – написали поклонники.

Ранее Екатерина Климова удивила фанатов, поучаствовав в импровизированной фотосессии. Актриса прилетела на спектакль в Благовещенск, где перед представлением успела сфотографироваться на метле в местном аэропорту.