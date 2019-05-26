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Николай Басков рассказал подробности съемок клипа на песню «Караоке»

Ролик затянулся на целых 20 минут, а актерами стали коллеги «натурального блондина». На видео можно увидеть Лепса, Пригожина, Киркорова, Маликова.

Николай Басков рассказал подробности съемок клипа на песню «Караоке»
Николай Басков рассказал о съемках клипа "Караоке" и признался,что очень собой доволен ФОТО: стоп-кадр с видео

Николай Басков порадовал поклонников новой работой, он завершил съемки клипа на песню «Караоке». О стандартных 3-4 минутах речи не идет, получился настоящий фильм, продолжительность которого больше 20 минут.

Коллеги Баскова уже оценили работу. Иосиф Пригожин отметил, что получилось настоящее индийское кино в стиле караоке.

На видео можно увидеть Иосифа Пригожина, Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Дмитрия Маликова, Яну Кошкину и других звезд. Все действие происходит на съемочной площадке, где то и дело меняется концепция и сюжет: то это ролик в стиле индийского кино, то русской народной сказки.

Режиссер клипа Дмитрий Литвиненко признается, что не было задачи «сделать самый звездный клип», основной целью было сделать ролик, за который потом не было бы стыдно.

На видео Басков предстает в виде супермена, дерется с космическим Дартом Вейдером, а при каждом удобном случае — реклама. Исполнитель попытался высмеять пороки общества, сегодня заказные ролики можно увидеть везде. Музыкальные критики уже отметили, что «к эстрадному искусству данное видео не имеет никакого отношения, это реклама».

Несмотря на все замечания «натуральный блондин» остался доволен результатом своего труда и не только.

«Я всегда был разнообразным. Во мне есть кураж. Полный комплект: я востребован, популярен, хорошо зарабатываю, помогаю, умею гулять и отдыхать. На сегодняшний день я удовлетворен всем тем, что у меня есть», — цитирует Пятый канал слова Николай Басков, Народного артиста РФ.

Поклонники оценили новинку, ролик регулярно набирает сотни тысяч просмотров. Всего за три дня с момента публикации видео на YouTube просмотрели 5 миллионов пользователей. Это, несомненно, рекорд. Филипп Киркоров одним из первых отреагировал на подобную популярность. Он поздравил Баскова с успешным проектом и не забыл напомнить, что частичка славы принадлежит и ему, пишет сайт OA.

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Тэги:

Григорий ЛепсДмитрий МаликовМарина ФедункивНиколай БасковФилипп КиркоровЯна Кошкина
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Николай Басков рассказал подробности съемок клипа на песню «Караоке»
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