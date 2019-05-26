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«Вся в мать»: взрослая дочь Ренаты Литвиновой не пользуется макияжем

Актриса показала новый снимок 17-летней дочери.

«Вся в мать»: взрослая дочь Ренаты Литвиновой не пользуется макияжем
Рената Литвинова с дочерью. Фото: globallookpress.com

52-летняя Рената Литвинова опубликовала кадр из новой фотосессии своей 17-летней дочери Ульяны. На снимке девушка позирует в длинном платье с цветочным принтом, распустив волосы по плечам. На лице Ульяны нет ни грамма косметики.

«Уля», – лаконично подписала фотографию Литвинова. Снимок вызвал ажиотаж среди подписчиков актрисы.

«Вот это естественность… Женская природа»; «Мамина гордость, красавица и умница»; «Вся в мать», – прокомментировали фото поклонники звезды в микроблоге.

Напомним, 17-летняя Ульяна – единственная дочь Ренаты Литвиновой от брака с бизнесменом Леонидом Добровским.  Девушка много времени проводит в Европе. Ульяна Добровская – студентка французского вуза. По словам актрисы, несмотря на расстояние, они с дочерью видятся часто. Рената рассказывала, что больше всего ее дочь любит рисовать. Кроме того, Ульяна, как отмечала актриса, является хорошей хозяйкой и обожает принимать гостей. В дом к актрисе часто приходят известные художники и режиссеры.

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Дочь Ренаты ЛитвиновойРената ЛитвиноваУльяна Добровская
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«Вся в мать»: взрослая дочь Ренаты Литвиновой не пользуется макияжем
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