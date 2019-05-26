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«Шашлычку хотите?»: Сергей Лазарев устроил дачные посиделки

Певец подразнил поклонников снимком мяса на мангале.

«Шашлычку хотите?»: Сергей Лазарев устроил дачные посиделки
Сергей Лазарев устроил дачные посиделки. Фото: Global Look Press

Сергей Лазарев недавно вернулся с конкурса «Евровидение», где занял почетное третье место. Неудивительно, что после всех треволнений артисту захотелось отдохнуть в домашнем кругу. На этот уик-энд певец решил осуществить свою давнюю мечту и отправился на дачу.

В Instagram исполнитель выложил селфи на фоне мангала с мясом. «Шашлычку хотите?», — поинтересовался Лазарев у подписчиков, сопроводив вопрос «смайликами». «Мммм… Наконец-то! Давно мечтал о домашних семейных посиделках на даче с шашлыком!», — добавил он.

Поклонники живо отреагировали на «вкусный» снимок. При этом шашлычку захотели не только российские почитатели таланта исполнителя, но и зарубежные фанаты. «Я тоже хочу повеселиться с Сергеем», — написал поклонник из Швеции. «У меня есть идея!», — ответил на это фанат из Израиля.

«Ты и я купим суперский гриль, пригласим Сергея с его друзьями и скажем, что он может брать из нашего бара любые напитки. А затем добавим, что он может прийти только до определенного времени вечера. Он не сможет отказаться от такого предложения. Единственный вопрос, где мы устроим вечеринку — в Швеции или Израиле», — пошутил он.

Что касается российских подписчиков, то они засыпали Сергея комплиментами и пожелали ему хорошего отдыха.

«Ну, вот не скажешь, что Сергею 36, выглядит на 25!», «Восстанавливайте свои силы, Сергей! Вы это заслужили!», «Тот случай, когда ты понимаешь, что твой комментарий никто не прочитает, но ты все равно пишешь: Сережа! Ты the best! (самый лучший, прим. ред.)», — написали они.

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«Шашлычку хотите?»: Сергей Лазарев устроил дачные посиделки
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