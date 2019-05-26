На грани жизни и смерти: у звезды «Чародеев» обнаружили рак в запущенной стадии

Александра Яковлева по праву считается одной из самых ярких звезд советского кино. Но в 2016 году актриса пропала из поля зрения журналистов, и поклонники забили тревогу. Как выяснилось, не зря. Оказалось, что у звезды фильма «Чародеи» диагностировали тяжелое заболевание. Актриса больше двух лет пытается победить рак. Об этом 61-летняя артистка рассказала в эфире программы «Привет, Андрей».

Александра Яковлева рассказала, что находится на грани жизни и смерти. Но не отчаивается. Так как врачи вселили в нее надежду – шансы на выздоровление есть. Актриса призналась, что несмотря на положительные прогнозы, она пережила депрессию и едва не сдалась.

«Знаете, нас на протяжении жизни учат многому, но никто не рассказывает, как нужно умирать. Вот я столкнулась с онкологией и опустила руки. Навалился страх и жуткая депрессия. Об этом состоянии даже поговорить не с кем. Докторам некогда, они постоянно заняты спасением пациентов», – призналась звезда.

По словам Яковлевой, все изменилось благодаря поддержке ее доктора, который пообещал, что актриса будет жить вопреки смертельному заболеванию.

Напомним, что Александра Яковлева исполнила роли во многих культовых советских фильмах, в том числе «Экипаже» и «Чародеях». Съемки в кино сделали ее кумиром россиян: о звезде говорили, ей хотели подражать. Поклонники верят, что актриса победит болезнь и желают ей скорейшего выздоровления.