«Моя мечта сбылась»: дочь Алсу впервые высказалась об итогах конкурса «Голос. Дети»

Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые за долгое время высказалась об итогах конкурса. 11-летняя девочка стала финалисткой шестого сезона «Голос.Дети» на Первом канале по итогам зрительского голосования, которое позже было аннулировано.

Девочка оставила трогательное сообщение в профиле Instagram, выразив поклонникам, друзьям и Первому каналу благодарность. По словам юной исполнительницы, она давно мечтала стать участницей этого проекта, поэтому счастлива, что ее желание воплотилось в реальность.

«Я хотела бы поблагодарить всех-всех, – обратилась Микелла к поклонникам. – За ваши голоса, за то, что переживали и радовались вместе со мной, за вашу поддержку. Даже на расстоянии, я ее чувствовала, и она реально мне очень помогала!»– написала дочь Алсу в микроблоге.

Микелла Абрамова подчеркнула, что время, проведенное на проекте, запомнится ей, как самый лучший и насыщенный период в ее жизни. По словам ребенка, благодаря участию в проекте у нее появились друзья по всему миру. Юная исполнительница призналась, что это и есть ее самая большая награда, которой она очень дорожит.

Подписчиков растрогало сообщение Микеллы Абрамовой. Фанаты поддержали вокалистку в комментариях, отметив ее силу духа.

«Все будет отлично, продолжай петь! Это твоя победа!»; «Искренне верю, что у тебя все получится! Пусть так и будет! Удачи!»; «Рады видеть тебя в строю, очень переживали за тебя!»; «Ты умница! Не пропадай, будь активна, все ждут общения с тобой и новостей о твоей жизни и творчестве!», – написали фолловеры.

Напомним, 24 мая в прямом эфире вышел спецвыпуск программы «Голос.Дети». По решению гендиректора Первого канала Константина Эрнста, победу в вокальном конкурсе присудили всем финалистам. Микелла Абрамова в программе не участвовала. В качестве приза каждый победитель получил по миллиону рублей.