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В США арестован экс-менеджер создателя комиксов Marvel Стэна Ли

Кейю Моргана обвиняют в незаконной наживе на имени главного редактора компании.

В США арестован экс-менеджер создателя комиксов Marvel Стэна Ли
Экс-менеджера Стэна Ли арестовали за подлог и хищения. Фото: Global Look Press

Власти американского штата Аризона взяли под стражу экс-менеджера Стэна Ли в субботу, 25 мая. Ему предъявлены обвинения в хищении, нелегальной наживе и подлоге.

Ордер на арест Кейи Моргана выписал прокурор округа Лос-Анджелес. В полиции считают, что мужчина незаконно обогащался на имени создателя комиксов Marvel.

В результате мошеннических действий, он незаконно присвоил себе более 262 тысячи долларов, которые главный редактор студии получил, раздавая автографы в мае прошлого года.

В 2018 году дочь Ли потребовала, чтобы суд запретил Моргану приближаться к ее отцу. Она мотивировала это тем, что тот пытается прибрать к рукам его бизнес и препятствует его общению с членами семьи, пользуясь плохим состоянием его здоровья.

Защитник Моргана Алекс Кессел выступил с заявлением, что эти обвинения не имеют под собой основания. Кроме этого адвокат подчеркнул, что ранее договорился с прокуратурой, что Морган сдастся полиции в следующий вторник, 28 мая.

Юрист выразил сожаление, что правоохранители нарушила достигнутые договоренности и арестовали его клиента. Теперь Морган будет экстрадирован в Лос-Анджелес. Сумма, под которую он может быть выпущен под залог, составит не менее 300 тысяч долларов, пишет Associated Press.

Напомним, что Стэн Ли скончался в ноябре прошлого года в возрасте 95 лет. Он является создателем таких супергероев, как Человек-паук, Халк, Железный человек, а также Людей Икс.

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В США арестован экс-менеджер создателя комиксов Marvel Стэна Ли
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