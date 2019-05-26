Пародия на «Джона Уика» с Джоном Сноу оказалась в разы лучше «Игры престолов — 8»

Заключительная серия последнего сезона «Игры престолов» и третья часть франшизы «Джон Уик» вышли практически одновременно.

Креативные кинематографисты решили «скрестить» эти проекты и посмотреть, что будет, если приемчикам героя Киану Ривза «обучить» персонаж из кровавой саги Джона Сноу.

В Сети появился ролик под названием «Джон Сноу Уик», где главную роль сыграл актер, похожий на Кита Харингтона. На видео Джон Сноу в течение почти четырех минут виртуозно сражается с вооруженными арбалетами и мечами врагами, не оставляя им шанса выжить.

Интернет-пользователи уже успели оценить видео и поделиться первыми впечатлениями. «Гораздо лучше, чем то, что делал Джон в восьмом сезоне. Обожаю вас, ребята! Так держать!», — написал один из фанатов.

«Стопроцентно драматическая сцена битвы. Прекрасная операторская работа и постановка. Великолепное видео!», — присоединился другой.

«Это было реально круто. Обычно, когда делают попытку снять косплей (костюмированная игра, прим. ред.) и битву, получается некое пошлое, банальное и в целом низкокачественное домашнее видео. Но это просто нечто!», — похвалил авторов ролика зритель.

«Это было супер! В отличие от третьей серии «Игры престолов — 8» здесь было видно все, что происходит на экране», — припомнил создателям кровавой саги недочеты в работе следующий.

«В кадре на 1 минуте 12 секунде это было самое креативное убийство, которое я когда-либо видел! Класс! Из этого надо сделать сериал!», «Боже мой! Это в 99999 раз лучше, чем восьмой сезон «Игры престолов»!, «В кадре на 1 минуте 11 секунде в затылке не оказалось стрелы, но это неважно! Видео — супер! Спасибо!», — оставили пользователи восторженные отзывы.