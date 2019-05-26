Бледанс, Куценко, Зверев, Безрукова и другие звезды посвятили день общению с «солнечными детьми»

Эвелина Бледанс давно называет себя ответственной за особенных детей. С того самого момента, как родился ее сын Сема, которому врачи поставили диагноз - синдром Дауна.

Чтобы понять, насколько важно дело, которое делает Эвелина Бледанс, нужно посмотреть в глаза «солнечных детей», прислушаться к тихим разговорам и надеждам родителей. Надеждам, что когда-нибудь их дети будут как все и общество сможет принять особенного ребенка.

«Солнечные дети» стали хозяевами своего праздника

Большое сердце трудно скрыть под одеждой — поступки скажут сами за себя и все выдадут. Пожалуй тем, кто в субботу, 25 мая, собрался в столичном парке «Царицыно» это особенно очевидно – на поляне перед Большим дворцом сотни детишек и взрослых с синдромом Дауна.

«Солнечные дети» — так принято называть людей, родившихся с одной лишней хромосомой. Эта болезнь навсегда, но она не приговор, уверена Эвелина Бледанс. Именно она организовала праздник для тех, кому общение, доброта и человеческое терпение нужно больше всех.

За хозяйкой праздника сложно уследить: ее стройная фигура в розовом платье мелькает между детей, которые рисуют, играют, что-то мастерят.

На празднике были все — свои

На поляне работают более 15 мастер-классов для гостей. Мамы и папы признаются, что это шанс почувствовать поддержку и внимание, хотя бы на несколько часов выдохнуть и не ловить на себе косые взгляды.

В семье Кати Ищеевой двое детей, дочки Оля и Саша похожи, как две капли воды, но мама знает, насколько они разные. Младшая Сашенька — «солнечный ребенок».

«Порой приходим на площадку и образуется компания по интересам. Таких, как Саша, не хотят видеть в игре. Дети сторонятся, это понятно. Девчонки играют друг с другом. Сегодня есть компания, будто нет никаких различий и болезней, надеемся, что познакомимся с кем-нибудь, будем дружить», — говорит Катя Ищеева.

Компанию «солнечным» гостям составляют звезды

На поляну пришли Татьяна Абрамова, Ирина Безрукова, Анастасия Денисова, Коша Куценко, Светлана Лазарева, Дарья Повереннова, Жанна Эппле, Ольга Хохлова, Павел Сборщиков, Екатерина Стриженова, Оксана Федорова, Инна Гинкевич, Елена Борщева, Сергей Зверев и другие.

«Если мы не будем пытаться хоть иногда что-то делать, мы погубим свои сердца, перестанем быть людьми. Все, что связано с детьми, а тем более с особенными детьми – это очень сложно. Нужно много сил и мужества, чтобы продолжать улыбаться, двигаться вперед», — говорит актриса Анастасия Денисова.

С ней согласен каждый. Певица Светлана Лазарева признается, что сразу же откликнулась на приглашение Эвелины Бледанс.

«Это мероприятие не нуждается в комментариях, все и так ясно. Нужно не прятаться, а по мере сил делать добрые дела. Я не очень люблю афишировать, когда сама кому-то помогаю», — говорит исполнительница.

Татьяна Абрамова приехала одна из первых и была на празднике до самого конца. Пела, танцевала и водила водила хоровод с детьми. Кстати, на импровизированную сцену выходили не только звезды, микрофон получал каждый, кому было что сказать.

Приезд Сергея Зверева стал настоящей сенсацией

В отличие от других звезд, он прибыл на собственном автомобиле. Его минивэн пропустили прямо к поляне, в противном случае звезде было не пройти — поклонники буквально не давали ступить и шагу королю эпатажа.

Яркий, в пиджаке из пайеток, в очках со стразами и бутафорской короне с огромными камнями он с удовольствием фотографировался с детьми, а потом исполнил две песни «Алла» и «Больше гламура» . Публика осталась в восторге, получилась настоящая дискотека. Кстати, особенные дети очень любят танцевать, а еще обниматься.

«Многие откликнулись и поддержали. Мне тоже скоро нужно быть на другом мероприятии, но мы все здесь, значит все не просто так. Всем здоровья, счастья, процветания и не останавливаться, идти вперед», — пожелал артист.

А вот комментировать историю с недавним судом, который оштрафовал Сергея на 15 тысяч рублей, он не стал, заявив, что «не хочет портить праздник».

С Эппле можно было обняться, а с Куценко нет

Объятия были неотъемлемой часть праздника. Прильнуть можно было к актрисе Ольге Хохловой и Жанне Эппле, получить из рук тех, кого видишь на экранах, сладкое угощение. Печений, пирожных и конфет тоже было вволю.

Буквально на несколько минут погреться в солнечных лучах забежал Гоша Куценко. Он появился в 13:30, а у же в 14:00 его ждали в другом месте. Популярного актера подвезли на поляну на электромобиле, который разводит по парку посетителей. К сожалению, на фотосессию с поклонниками времени не оказалось.

Праздники станут традиционными

В завершении праздника Эвелина Бледанс пообещала, что «Инклюзивный пикник-2019» не станет разовой акцией. Праздники она планирует сделать доброй традицией: «будет «Инклюзивный пикник – 2020», «Инклюзивный пикник – 2021» и так до года смерти на моей могиле».

«Ребята, я так хочу быть слабой женщиной, которая на облаках прилетит сюда на поляну и будет ходить собирать цветы. Нет, я делаю все сама. Мы неделю беспрерывно это готовили. Мне нравится вот такое хаотичное общение с очень классной энергетикой. Прогноз нам говорил – дождь, жизнь нам трактовала сложные условия. Жизнь мне говорила – твой ребенок будет овощем, он не будет узнавать своих папу и маму. Ты всю жизнь будешь мучиться и это кара, но сейчас все иначе. Мой ребенок говорит, мой ребенок любим, мой ребенок может через меня устраивать такие праздники», — делится Эвелина Бледанс.

Она давно на полном серьезе называет себя ответственной за «солнечных детей». С того самого момента, как родился ее сын Семен, который на этом пикнике с удовольствием играет на поляне с другими детьми.

А ведь врачи давали самые неутешительные прогнозы, но Бледанс смогла добиться огромных успехов: в сентябре мальчик пойдет в школу. Образовательное учреждение Эвелина выбирала для сына исходя из существующей реальности.

А пока сын готовится к образовательному процессу, мама планирует открыть благотворительный центр «Мы все разные», где будут заниматься социализацией особенных детей, что бесконечно важно и для них самих и для общества, чтобы уже завтра мы все смогли стать чуточку лучше.