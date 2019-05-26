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Принц Гарри без предупреждения порвал отношения со своей закадычной подругой после свадьбы с Меган Маркл

Герцог Сассекский полностью оборвал общение с ведущей спортивного телеканала SKY Sports Натали Пинкхэм.

Принц Гарри без предупреждения порвал отношения со своей закадычной подругой после свадьбы с Меган Маркл
Принц Гарри неожиданно порвал с закадычной подругой после свадьбы. Фото: Global Look Press

Друзья 40-летней Натали Пинкхэм рассказали, что 34-летний принц Гарри неожиданно прекратил с ней всякое общение после женитьбы на Меган Маркл.

До этого ведущая британского спортивного телеканала SKY Sports была его закадычной подругой, которой он поверял все свои тайны. Однако внезапно внук Елизаветы II без предупреждения порвал с ней отношения и даже не пригласил на свою свадьбу. С тех пор Натали и Гарри больше не виделись.

«Она справедливо обижена», — отмечает источник. «Она знала Гарри на протяжении многих лет и была не только его собутыльником, но доверенным лицом», — рассказывает инсайдер.

«Они были очень близки, но это были платонические отношения. Когда Гарри начал встречаться с Меган их отношения резко изменились. Между ними возникло охлаждение и общение свелось на нет», — добавил он.

Тем нее менее, сама Натали до сих пор считает себя товарищем 34-летнего Гарри и полагает, что Меган это та, кто ему нужен. Ведущая убеждена, что именно Маркл может обуздать горячий норов принца.

Пинкхэм не может точно сказать, что положило конец их дружбе с Гарри, являлось ли это указанием Меган или же было вызвано усилением мер безопасности со стороны Букингемского дворца, пишет The Sun.

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Принц Гарри без предупреждения порвал отношения со своей закадычной подругой после свадьбы с Меган Маркл
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