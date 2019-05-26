Как Ким Кардашян: Настасья Самбурская похвасталась фигурой

Актриса опубликовала снимок, на котором хорошо видны результаты ее бесконечных тренировок в спортзале.

Каннский кинофестиваль накануне завершился, и звезды продолжают хвастаться изысканными нарядами, которые выбрали для выхода в свет. Поддержать остальных решила и актриса Настасья Самбурская.

Она поделилась с поклонниками снимком якобы с красной ковровой дорожки. На актрисе был повседневный наряд, который подчеркивал достоинства ее женственной фигуры.

«В Каннах. На красной ковровой дорожке» — иронично прокомментировала свой снимок актриса.

Большинство поклонников не стали обращать внимание на не совсем красную дорожку. Они засыпали комплиментами актрису. Один из подписчиков даже сравнил ее с американской дивой Ким Кардашян.

Самбурская часто смеется над собой в блоге. Однако вчера, 25 мая, она поразила поклонников истерикой. Настасья сильно расстроилась из-за непростых отношений с отцом, который злоупотребляет алкоголем. Они не общались много лет. И после того, как отец актрисы объявился, Самбурская, несмотря на прошлые обиды, взяла все его расходы на себя. Правда, уважительного отношения от родственника не дождалась.

За последнее время эта громкая история не единственная, связанная с актрисой. Недавно ей со скандалом пришлось уйти из театра на Малой Бронной, где она играла, без малого, 10 лет.