«Последний звонок похож на день ВДВ у детей»: Марина Федункив сняла ироничный ролик про школьников

Марина Федункив посвятила короткий ролик школьникам, отмечавшим Последний звонок. Видео про выпускников 47-летняя звезда Comedy Woman разместила в Instagram. За сутки ролик посмотрело уже более миллиона пользователей.

«Последний звонок очень похож на день ВДВ, только для детей», – подписала ролик знаменитость.

В кадре Федункив предстала в роли выпускницы, которую бабушка отправляет на школьный праздник, предварительно испачкав грязью.

«Какая ушла, такая и приходи», – советует бабушка внучке. По сюжету старушка пишет адрес дома, фамилию, имя, отчество и группу крови на ленте с надписью «выпускник», поясняя, что так «люди будут знать, куда тебя тащить».

Поклонники посмеялись над сюжетом, отметив, что это «смех сквозь слезы». По мнению фолловеров, Федункив показала реальные моменты из жизни, что наводит на грустные мысли.

«Именно так оно и есть, как зомби после Апокалипсиса. Идут полуголые и мокрые по дорогам», – прокомментировали ролик подписчики.

Напомним, ранее Марина Федункив призналась, что 13 лет безуспешно пыталась вылечить любимого мужчину от наркомании и алкоголизма. После расставания с мужем участница Comedy Woman не спешит связывать себя узами брака, заявляя, что пока не встретила достойного мужчину.