НОВОСТИ

«Последний звонок похож на день ВДВ у детей»: Марина Федункив сняла ироничный ролик про школьников

Видео звезды Comedy Woman набрало более миллиона просмотров в Instagram.

«Последний звонок похож на день ВДВ у детей»: Марина Федункив сняла ироничный ролик про школьников
Марина Федункив. Фото: instagram.com/marina_phedunkiv/

Марина Федункив посвятила короткий ролик школьникам, отмечавшим Последний звонок. Видео про выпускников 47-летняя звезда Comedy Woman разместила в Instagram. За сутки ролик посмотрело уже более миллиона пользователей.

«Последний звонок очень похож на день ВДВ, только для детей», – подписала ролик знаменитость.

В кадре Федункив предстала в роли выпускницы, которую бабушка отправляет на школьный праздник, предварительно испачкав грязью.

«Какая ушла, такая и приходи», – советует бабушка внучке. По сюжету старушка пишет адрес дома, фамилию, имя, отчество и группу крови на ленте с надписью «выпускник», поясняя, что так «люди будут знать, куда тебя тащить».

Поклонники посмеялись над сюжетом, отметив, что это «смех сквозь слезы». По мнению фолловеров, Федункив показала реальные моменты из жизни, что наводит на грустные мысли.

«Именно так оно и есть, как зомби после Апокалипсиса. Идут полуголые и мокрые по дорогам», – прокомментировали ролик подписчики.

Напомним, ранее Марина Федункив призналась, что 13 лет безуспешно пыталась вылечить любимого мужчину от наркомании и алкоголизма. После расставания с мужем участница Comedy Woman не спешит связывать себя узами брака, заявляя, что пока не встретила достойного мужчину.

Вам может быть интересно:

«Самое креативное поздравление»: Филипп Киркоров оценил комедийный ролик от Марии Федункив в честь его дня рождения Марина Федункив призналась, что думает об усыновлении ребенка «Поздравляем друг друга с весной»: Бабкина поужинала с Федункив и Шукшиной в ресторане

Тэги:

ироничный ролик про выпускниковМарина ФедункивПоследний звонок
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Последний звонок похож на день ВДВ у детей»: Марина Федункив сняла ироничный ролик про школьников
Интересно?
Поделись с друзьями: