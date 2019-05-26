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«Сделал 1500 отжиманий»: Семен Слепаков высмеял блогера Давидыча

На ироничную публикацию юмориста сразу ответили подписчики.

«Сделал 1500 отжиманий»: Семен Слепаков высмеял блогера Давидыча
Семен Слепаков Фото: globallookpress.com

Комик Семен Слепаков часто делится с поклонниками в блоге смешными рассказами или стихотворениями, которые, как правило, адресованы определенной группе людей. Но иногда он иронично обращается к конкретному человеку. Например, сегодня новая публикация юмориста была адресована автору канала SmotraTV на Youtube Давидычу, который несколько лет провел в тюрьме.

В недавней беседе с Юрием Дудем Давидыч утверждал, что может за 3-4 часа отжаться 1500 раз, сделать 1200 приседаний без остановки, а также порядка 3000 упражнений на пресс. Эти слова вызвали у других блогеров большие сомнения, так как автор канала на Youtube не похож на спортсмена.

По словам Давидыча, за три года в колонии он также ответил на 150 000 писем. Только в день блогер готовил к отправке до 300 ответов.

Взглянув на результаты Давидыча, Семен Слепаков решил принять эстафету и рассказал о своих «успехах».

«Сделал 1500 отжиманий, 1200 приседаний, 3000 пресс. Ответил на 5000 писем. Поехал в город. Самочувствие — бомба. Буду каждое утро так делать» — пишет в блоге Семен Слепаков.

Прочитав публикацию комика, подписчики тут же начали шутить в ответ.

«А в реальности что было? Свалился с кровати и покатился в машину?» — пишут поклонники.

Фанаты удивились, что Слепаков не уделил внимание чтению, как это сделал Давидыч. По словам блогера, в заточении он прочел несколько сотен книг. На что Слепаков «честно ответил», что читает крайне мало.

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блогер Эрик Давидычжурналист Юрий ДудькомикСемен Слепаков
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«Сделал 1500 отжиманий»: Семен Слепаков высмеял блогера Давидыча
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