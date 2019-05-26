«Счастливая»: Любовь Толкалина научилась танцевать кадриль

Знаменитая российская актриса Любовь Толкалина стала ведущей Венского бала, который состоялся вечером 25 мая в Гостином дворе в Москве. На мероприятии гости целую ночь кружились в старинных танцах – вальсе, польке и кадрили. Об этом знаменитость рассказала в Instagram. По ее словам, участие в празднике – отличная возможность научиться танцевать и приобщиться к классической культуре.

Любовь Толкалина рассказала, что пережила непередаваемые эмоции и научилась танцевать кадриль под чутким руководством опытного наставника.

« Это – моя первая кадриль! Счастливая, потому что прошла под руководством главного танцмейстера и ведущего бала – президента Российского танцевального союза Станислава Попова», – написала Толкалина в соцсети.

Для бала актриса выбрала длинное светло-голубое платье с глубоким вырезом на спине. Подписчики звезды отметили, что Толкалина была «неотразима и светилась от счастья».

Ранее 41-летняя Любовь Толкалина провела выходные в Лондоне, где посетила Кенсингтонский дворец. Рассказывая о своем отпуске, звезда публиковала фотографии, не стесняясь позировать без макияжа.