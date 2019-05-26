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Эмили Ратаковски ни на минуту не расстается со своим щенком

Модель опубликовала «семейный портрет».

Эмили Ратаковски ни на минуту не расстается со своим щенком
Эмили Ратаковски опубликовала "семейный портрет" со щенком. Фото: instagram.com/emrata/

У Эмили Ратаковски появился новый член семьи всего пару недель назад — звезда завела щенка по имени Коломбо. С тех пор модель практически ни на минуту не расстается со своим любимцем. В Instagram она поделилась свежим снимком, на котором изображена она, ее муж и пес.

«Семейный портрет», — оставила она комментарий к фото. Ранее, объявляя своим поклонникам о «прибавлении в семействе», Эмили написала: «Кажется, что теперь у всех есть по ребенку (у Ким, у Меган), а у нас есть свой особенный парнишка. Это мальчик. Знакомьтесь — его зовут Коломбо!».

Отметим, что модель так привязалась к своему питомцу, что даже берет его на телевидение. В минувшую пятницу, 24 мая она стала гостьей на вечернем развлекательном шоу The Tonight Show Джимми Фэллона. В студии передачи она появилась с щенком.

Актриса призналась, что собака изменила всю ее жизнь и она без ума от своего любимца.

Стоит отметить, что и актриса, и ее муж носят собаку на руках в буквальном смысле этого слова. На шоу Эмили не выпускала Коломбо из объятий, а до этого пару видели на прогулке со щенком. Модель в оранжевом длинном платье держала поводок, а самого щенка на руках нес ее муж.

Примечательно, что не все поклонники звезды знали имя собаки. Некоторые из них решили, что она дала питомцу имя Пол. Однако внимательно следящие за постами Ратаковски подписчики указали им на эту ошибку.

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домашние животныедомашние питомцысобакаЭмили Ратаковски
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Эмили Ратаковски ни на минуту не расстается со своим щенком
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