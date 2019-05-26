«Из темных ситуаций рождаются светлые»: Варнава призвала не сдаваться на пути к своей цели

Путь к успеху лежит через неудачи, убеждена звезда Comedy Woman Екатерина Варнава. Своими мыслями о преодолении житейских трудностей звезда поделилась с подписчиками в Instagram. По мнению знаменитости, секрет успеха в том, чтобы не опускать руки и идти к поставленной цели.

«Да, очень часто из самых темных ситуаций рождаются самые светлые вещи, которые мы даже не сразу определяем светлыми. И спасибо близким, которые в какой-то момент могут сказать «Смотри! ты молодец!», – написала Варнава в соцсети.

По словам звезды, нужно поддерживать близких, особенно детей, в их желании сделать мир лучше. Варнава призвала радоваться за других и самим пытаться творить добро.

«Я не перестану обращать ваше внимание на нечто более важное – на желание делать и идти вперед, не смотря ни на что, – рассказала Варнава. – Однажды маленький мальчик Амир Ибрагимов из Уфы, неприятно удивился, какой мусор остается на улицах его любимого города. И вот он уже создает робота, который способен убрать улицы вместо человека, и занимает призовое место в соревнованиях по роботехнике. Мне хочется думать, что такие идеи рождаются из большой любви к окружающему миру, ведь дети тем и прекрасны, что они искренне по-настоящему в каждом своем порыве. И взрослые должны это понимать, принимать и направлять. И никто меня в обратном не убедит», – сообщила знаменитость.

«Позитив нам необходим»; «Спасибо за мудрые слова», – написали подписчики в комментариях.

Ранее Екатерина Варнава опубликовала в своем профиле смелый снимок. Знаменитость предстала в одной широкополой соломенной шляпе и босоножках, вызвав восторг подписчиков. Поклонники отметили, что участница комедийного шоу обладает стройной фигурой и длинными ногами.