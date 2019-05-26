Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом

Меган Маркл не будет присутствовать на встрече с Дональдом Трампом, так как находится в декретном отпуске. Лидер США приедет с визитом в Великобританию в июне.

Хотя по протоколу герцогине Сассекской не обязательно присутствовать на встрече, декрет является идеальным предлогом, чтобы избежать общения с соотечественником, которого экс-актриса недолюбливает.

Это также позволит Меган уйти от искушения нарушить этикет, согласно которому королевские особы не могут высказывать свои политические взгляды.

В 2016 году во время президентских выборов в США Маркл не скрывала, что поддерживает партию демократов, от которой была выдвинута Хиллари Клинтон. Она назвала Трампа женоненавистником и человеком, который сеет в обществе распри.

«Я голосую за Хиллари Клинтон не потому, что она женщина, а потому что Трамп показал тот мир, в котором я не хочу жить», — заявила Маркл. Она также пошутила, что переедет в Канаду, если Трамп победит на выборах.

Несмотря на то, что герцогиня не увидится с президентом США, принц Гарри встретится с ним и его семьей на неофициальном завтраке. Трамп приедет с Меланьей и четырьмя из своих пяти детей, пишет The Sun.