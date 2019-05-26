НОВОСТИ

Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом

Визит президента США в Великобританию намечен на июнь 2019 года.

Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
Меган Маркл не будет встречаться с Трампом. Фото: Global Look Press

Меган Маркл не будет присутствовать на встрече с Дональдом Трампом, так как находится в декретном отпуске. Лидер США приедет с визитом в Великобританию в июне.

Хотя по протоколу герцогине Сассекской не обязательно присутствовать на встрече, декрет является идеальным предлогом, чтобы избежать общения с соотечественником, которого экс-актриса недолюбливает.

Это также позволит Меган уйти от искушения нарушить этикет, согласно которому королевские особы не могут высказывать свои политические взгляды.

В 2016 году во время президентских выборов в США Маркл не скрывала, что поддерживает партию демократов, от которой была выдвинута Хиллари Клинтон. Она назвала Трампа женоненавистником и человеком, который сеет в обществе распри.

«Я голосую за Хиллари Клинтон не потому, что она женщина, а потому что Трамп показал тот мир, в котором я не хочу жить», — заявила Маркл. Она также пошутила, что переедет в Канаду, если Трамп победит на выборах.

Несмотря на то, что герцогиня не увидится с президентом США, принц Гарри встретится с ним и его семьей на неофициальном завтраке. Трамп приедет с Меланьей и четырьмя из своих пяти детей, пишет The Sun.

Вам может быть интересно:

Меган Маркл копировала принцессу Диану, чтобы завоевать принца Гарри Меган Маркл до сих пор не может найти личного стилиста Герцоги Сассекские и Кембриджские соревнуются за внимание в соцсетях

Тэги:

декретный отпускДональд ТрампМеган МарклМеган Маркл последние новости
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Меган Маркл нашла идеальный предлог, чтобы избежать встречи с Дональдом Трампом
Интересно?
Поделись с друзьями: