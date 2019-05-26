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Звезда «Обитаемого острова» Василий Степанов попал в больницу с шизофренией

Неутешительный диагноз ему накануне поставили врачи.

Звезда «Обитаемого острова» Василий Степанов попал в больницу с шизофренией
Василий Степанов Фото: globallookpress.com

Звезду фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров» Василия Степанова срочно госпитализировали. Врачи поставили диагноз – шизофрения. Как оказалось, актер не один раз попадал в клиники из-за нервных срывов.

По информации издания «Дни.ру», все началось с разочарования в индустрии кино. По словам букинг-директора артиста Кирилла Чибисова, после успеха «Обитаемого острова» актеру поступало много выгодных предложений. Но связываться с ним было крайне сложно, так как у артиста не было средств даже на мобильную связь.

«Приходилось ездить к нему домой. А жил он с мамой, мягко говоря, в скромных условиях» — утверждает Чибисов.

По его словам, Степанов эффектно сморится в кадре, но при этом у него есть проблемы с речью. В картине Бондарчука его пришлось озвучивать другому артисту.  Состояние актера стало ухудшаться после того, как он осознал, что в мире кино нередко все решают личные отношения. Чибисов, ссылаясь на слова коллег, утверждает, что к Степанову приставал один из известных режиссеров страны.

«После стресса, думаю, Василия и увезли в психиатрическую клинику, где диагностировали шизофрению» — говорит букинг-агент.

По информации издания «СтарХит», свою негативную роль в судьбе актера сыграл и неудачный роман с девушкой Дарьей Егоровой. Она утверждает, что у Василия часто были неожиданные вспышки гнева. После разрыва с ней Степанов впал в депрессию и замкнулся в себе.

Напомним, пару лет назад сообщалось о попытке самоубийства Степанова. В тот момент актеру удалось выжить и вылечиться в больнице. Однако Чибисов утверждает, что этого вовсе не было.

«Это пиар, придуманный его знакомой актрисой с целью заработка» — говорит букинг-агент.

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Василий СтепановФедор Бондарчукфильм "Необитаемый остров"
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Звезда «Обитаемого острова» Василий Степанов попал в больницу с шизофренией
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