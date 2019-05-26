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«Я тоже человек»: Кристина Асмус заснула на полу после дня рождения подруги

Актриса поблагодарила приятельницу за веселый праздник.

«Я тоже человек»: Кристина Асмус заснула на полу после дня рождения подруги
Кристина Асмус. Фото: globallookpress.com

Кристина Асмус известна своим чувством юмора и самоиронией. Актриса часто публикует в своем Instagram забавные снимки. Асмус не стесняется показывать себя без косметики и в растрепанном виде. Так, звезда рассказала фолловерам, что весело отметила день рождения своей близкой подруги. В подтверждение своих слов 31-летняя знаменитость опубликовала в профиле фотографии с мероприятия. Супруга Гарика Харламова показала, что заснула прямо на полу в окружении еды и бокалов вина.

Актриса сообщила, что после праздника проспала до вечера, подчеркнув, что это необычная ситуация.

«Со мной такого лет 15 не было, малышка, ты нереальная! Спасибо за праздник! И еще раз, с днем рождения! – написала Кристина. – Да, я тоже человек, – отметила звезда.

Не все поклонники поверили рассказу Кристины Асмус.

«Реально на полу?»; «Диван же рядом», – усомнились некоторые фолловеры.

Ранее Кристина Асмус удивила подписчиков необычным амплуа. Звезда сериала «Интерны» предстала в образе из 90-х. Асмус примерила парик с челкой и надела длинный светлый тренч.

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«Я тоже человек»: Кристина Асмус заснула на полу после дня рождения подруги
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