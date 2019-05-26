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Сын Дэвида Бекхэма и его девушка устроили драку в Каннах

Секюрити отеля пришлось разнимать Бруклина и Ханну Кросс.

Сын Дэвида Бекхэма и его девушка устроили драку в Каннах
Хана Кросс и Бруклин Бекхэ подрались в Каннах. Фото: Global Look Press

Сын Дэвида Бекхэма Бруклин и его подружка Ханна Кросс угодили в скандальные хроники. Пара приехала в Канны всего на несколько дней, но за это время влюбленные умудрились крупно поссориться.

Конфликт произошел в пятизвездочном отеле. 22-летняя Ханна неожиданно лягнула своего 20-летнего дружка, после чего секюрити пришлось разнимать кричащих и визжащих влюбленных.

О том, что послужило причиной жесткой словесной перепалки, переросшей в драку, неизвестно. Однако по словам источника, Дэвид и Виктория Бекхэмы были изрядно обеспокоены случившемся.

Родители Бруклина серьезно озабочены отношениями их сына с моделью, так как это уже не первый раз, когда они устраивают скандалы на публике.

Молодые люди встречаются уже шесть месяцев. Бруклина и Ханну увидели ссорящимися в ресторане на свежем воздухе при отеле Hotel Martinez. К слову сказать, ночь прибывания в нем стоит порядка 3800 долларов.

Источник, близкий к Ханне, рассказал, что как только они приехали на французский курорт, то практически тут же начали ссориться.

«Ханне приходится иметь дело с известностью и деньгами Бруклина, а также со всеми последствиями, которые вытекают из того, когда встречаешься с кем-то из Бекхэмов», — отметил инсайдер.

«Они выпили пару бокалов, после чего начали оскорблять друг друга. Они оба все еще молоды и, разумеется, в этом возрасте у них кипят страсти», — добавил он.

Источники также добавляют, что у Бруклина стали напряженными отношения и с родителями после того, как он отказался заставить Ханну подписать соглашение о неразглашении, которое Бекхэмы обычно просят подписать тех, кто оказывается в их близком кругу.

Это уже не первый публичный конфликт влюбленных. Ранее их видели ссорящимися на музыкальном фестивале Coachella.  В другой раз заплаканную Ханну заметили снаружи ресторана Madeo в Беверли Хиллз.

В апреле Кросс и Бекхэма видели в расстроенных чувствах в автомобиле, который был припаркован рядом с одним из ресторанов Лос-Анджелеса, пишет The Sun.

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Сын Дэвида Бекхэма и его девушка устроили драку в Каннах
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