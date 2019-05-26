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Беременная дочь Дмитрия Хворостовского сыграла свадьбу в Лондоне

Белое кружевное платье не скрывало округлившиеся формы невесты.

Беременная дочь Дмитрия Хворостовского сыграла свадьбу в Лондоне
Дмитрий Хворостовский. Фото: globallookpress.com

Мария, дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака с балериной Светланой Ивановой, узаконила свои отношения с возлюбленным. Избранником дочери баритона стал Фелипе Меггиоларо Маркс. Торжественная церемония бракосочетания состоялась в Лондоне. На регистрации брака присутствовали близкие Марии: брат и сестра – Данила и Александра, вдова певца Флоренс, а также дети Хворостовского от второго брака – Максим и Нина.

37-летняя Мария Хворостовская для торжества выбрала простое белое платье из кружев. Наряд подчеркнул интересное положение невесты – совсем скоро Мария станет мамой во второй раз.

Радостным событием поделилась Флоренс в Instagram, опубликовав фотографию со свадебного мероприятия. Женщина поблагодарила Марию за приглашение и подчеркнула, что ее отец был бы счастлив видеть воссоединившуюся семью.

«Это была прекрасная церемония! Я знаю, что твоя мама смотрит на тебя, она гордилась бы тобой! Встреча с Сашей и Данилой так много значит для меня и моих детей. Дима был бы рад видеть нас всех вместе. Желаю вам прожить много лет в согласии и любви. Да благословит вас Бог», – написала Флоренс.

Напомним, что в июне 2018 года Мария родила дочь, которую назвали Арией. Малышка появилась на свет через полгода после смерти Хворостовского от рака мозга. Матери Марии, Светланы Хворостовской, не стало в 2015 году.

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Беременная дочь Дмитрия Хворостовского сыграла свадьбу в Лондоне
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