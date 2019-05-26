«Очень вызывающее»: Светлана Лобода экстравагантно отблагодарила за премии RU.TV

В честь своих успехов она опубликовала в блоге откровенный снимок, который далеко не все оценили положительно.

В прошедшую субботу в Москве состоялась торжественная церемония премии RU.TV. Одной из победительниц стала российская певица Светлана Лобода. Ей удалось завоевать сразу два трофея в номинациях – «Кино и музыка» и «Лучшая певица».

Спустя день она решила отблагодарить за премии в своем блоге. Сделала Светлана Лобода это достаточно экстравагантно – опубликовала в Instagram откровенное фото. На снимке певица сидит, широко расставив ноги а-ля Шэрон Стоун, в блестящем боди и шляпе, в которых выступала на премии.

Многие поклонники, по традиции, начали поздравлять певицу с успехом и утверждать, что награды Лобода, действительно, заслужила.

«Вы всегда на высоте, всегда, во всём и везде! Спасибо, что вы есть» — обратились к певице поклонники.

Однако далеко не все оценили столь откровенное фото обладательницы премий. Некоторые посчитали, что Светлане стоит умерить пыл и быть скромнее.

«Красивая, стройная, но вот фото очень вызывающее. Скромнее всё же лучше» — полагают подписчики.

Глядя на яркий образ певицы, поклонники также решили, что Светлана копирует американскую королеву эпатажа – Леди Гагу. Этот комментарий российская исполнительница оставила без ответа.

Отметим, поклонники пристально следят не только за сценической жизнью певицы. Большой отклик вызвало недавнее фото младшей дочери звезды, которое она опубликовала в своем блоге.