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Рудковская о 6-летнем сыне: «Мальчик растет не промах, цену себе знает»

Супруга олимпийского чемпиона уверена, что мальчики должны расти сильными и уметь бороться с трудностями.

Рудковская о 6-летнем сыне: «Мальчик растет не промах, цену себе знает»
Яна Рудковская с сыном Сашей (Фото: Globallookpress.com)

44-летняя Яна Рудковская заговорила о воспитании 6-летнего Саши Плющенко. Мальчик увлекается фигурным катанием и также принимает участие в различных рекламных компаниях и модных показах детских коллекций.

Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не скрывает, что ее мальчик знает себе цену и любое фото с профессиональным фотографом воспринимает как работу. Кроме того, Яна подметила, что с Сашей приходится заранее договариваться.

«Мальчик растет не промах… Цену себе знает, за спасибо уже не фотографируется», — посетовала мама Саши Плющенко, отметив, что сын обычно просит у нее новые игрушки.

В одном из интервью Яна утверждала, что мальчики должны расти сильными и уметь бороться с трудностями. Поэтому если Саша падает на льду во время тренировки она не бежит к сыну, чтобы утешить его.

«Да, это спортивное воспитание. Но иначе невозможно вырастить чемпиона», — приводит Hello! слова Яны Рудковской.

У музыкального продюсера есть двое старших детей — сын Николай и пасынок Андрей от бизнесмена Виктора Батурина. Яна возражает против того, чтобы мальчики общались с отцом.

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Тэги:

Евгений Плющенкозвездные детиЯна Рудковская
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Рудковская о 6-летнем сыне: «Мальчик растет не промах, цену себе знает»
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