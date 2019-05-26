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6-летний Саша Плющенко попозировал с мамой на фоне цветущих гортензий

Музыкальный продюсер утверждала, что маленький Гном Гномыч любое фото с профессиональным фотографом расценивает как работу.

6-летний Саша Плющенко попозировал с мамой на фоне цветущих гортензий
Яна Рудковская с сыном Сашей и мужем Евгением Плющенко (Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial)

44-летняя Яна Рудковская на личной страничке в Instagram опубликовала свежее фото, на котором она запечатлена с младшим сыном. 6-летний Саша Плющенко попозировал вместе с мамой на фоне цветущих гортензий и уже отцветающей сирени. К слову, сама Яна говорила о том, что маленький Гном Гномы (Так мальчика называют домашние, — Прим. ред.) любое фото с профессиональным фотографом воспринимает как работу.

«Мальчик растет не промах!! Если вдруг не станет спортсменом, может быть неплохим бизнесменом. Цену себе знает, за спасибо уже не фотографируется», — посетовала Рудковская.

В одном из своих недавних интервью музыкальный продюсер призналась, что она воспитывает сыновей в строгости и они прекрасно понимают, каким трудом достаются деньги. Яна не потворствует бессмысленным тратам и не поощряет мальчиков финансово, полагая, что не стоит без счета давать им деньги на карманные расходы. Рудковская уверена, что дети учиться самостоятельности. Ведь, когда придет время им самим придется содержать свои семьи и обеспечивать детей.

Старшие сыновья Яны — Николай и пасынок Андрей от бизнесмена Виктора Батурина окончили школу и готовятся к поступлению в ВУЗ. Именно поэтому супруга Евгения Плющенко не могла брать их с собой в путешествия. Зато маленький Саша всюду ездит вместе с родителями. По словам Яны, его график не так загружен, как у старших мальчиков.

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Евгений Плющенкозвездный стильЯна Рудковская
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6-летний Саша Плющенко попозировал с мамой на фоне цветущих гортензий
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