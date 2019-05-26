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45-летняя Миронова не упустила из виду фото Летучей в платье-бюстье

Экс-ведущая программы «Ревизорро» опубликовала снимок, который был сделан во время одного из показов мод.

45-летняя Миронова не упустила из виду фото Летучей в платье-бюстье
Мария Миронова и Елена Летучая (Фото: Globallookpress.com)

45-летняя Мария Миронова не упустила из виду свежий снимок экс-ведущей программы «Ревизорро». В кадре 40-летняя Елена Летучая запечатлена в черном платье бюстье с разрезом и прозрачных перчатка выше локтя. Наряд знаменитости украшали пайетки. Снимок телеведущей на подиуме за сутки набрал порядка 30 тысяч отметок «Нравится». Кроме того, кадр привлек внимание и актрисы Марии Мироновой, которая оставила «сердечно» под публикацией Елены Летучей в Instagram.

«Прощайте и отпускайте всех недостойных, лгунов, предателей, встречающихся на Вашем пути! Иначе никогда не обретете покой и гармонию… Мира Вам люди», — подписала снимок телеведущая.

Лена Летучая
Мария Миронова оценила свежий снимок Елены Летучей на подиуме (Фото: Instagram.com/elenapegas)

К слову, сама Мария Миронова делилась с подписчиками снимками, которые были сделаны во время ее отдыха во Вьетнаме. Актриса публиковала кадры пляжной фотосессии, на которой предстала без макияжа и в летнем сарафане. У знаменитости есть 26-летний сын Андрей Миронов-Удалов, который, как и дедушка Андрей Миронов выбрал актерскую стезю. Юноша вместе с возлюбленным Екатерины Климовой — Гелы Месхи снялся в военной драме «Спасти Ленинград».

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Елена Летучаязвездный стильМария Миронова
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45-летняя Миронова не упустила из виду фото Летучей в платье-бюстье
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