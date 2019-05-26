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Лицо «Ёжика в тумане»: сценаристу «Союзмультфильма» Людмиле Петрушевской исполнился 81 год

Она много лет сотрудничает с российской студией.

Лицо «Ёжика в тумане»: сценаристу «Союзмультфильма» Людмиле Петрушевской исполнился 81 год
Кадр из фильма «Ежик в тумане» (1975 год)

В это воскресенье, 26 мая, сразу у нескольких знаменитых людей день рождения. Сегодня певице Анжелике Варум исполнилось 50 лет, поэтессе, сценаристу студии «Союзмультфильм» Людмиле Петрушевской – 81 год.

Петрушевская не один год сотрудничает с российской студией. Но больше всего она известна по работе с Юрием Норштейном. Вместе они создавали сценарий мультфильма «Сказка сказок», который завоевал множество кинопремий.

«Сегодня отличный день — в том числе и потому что именно 26 мая отмечает свой 81-й день рождения драматург и поэтесса Людмила Петрушевская! Людмила Стефановна написала немало сценариев для фильмов студии, выступила соавтором «Сказки сказок» Юрия Норштейна, а также создавала музыку для наших картин и озвучивала их» — обратились представители студии к Петрушевской.

Как оказалось, Петрушевская связана не только с названной работой Норштейна. По информации «Союзмультфильма», именно с нее рисовали знаменитого героя мультфильма «Ежик в тумане».

Напомним, в этом году свой юбилей отмечают такие мультфильмы, как «Ну, погоди!», «Умка», «Бременские музыканты», «Маугли» и «Чебурашка и крокодил Гена». Они вышли на экраны 50 лет назад.

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Тэги:

"Ёжик в тумане"Людмила ПетрушевскаяСоюзмультфильмюбилейЮрий Норштейн
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Лицо «Ёжика в тумане»: сценаристу «Союзмультфильма» Людмиле Петрушевской исполнился 81 год
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