В окружении Сергея Лазарева заявили, что у певца родилась дочка

Сергей Лазарев сегодня персона номер один — после его участия в популярном конкурсе «Евровидение-2019» звезда не сходит с новостных лент. Теперь поводов стало больше: оказывается совсем недавно Сергей Лазарев стал отцом. Это известие появилось на премии RU.TV. Он из гостей подтвердил, что у певца родилась дочка. Это второй ребёнок Сергея и скоро информация о пополнении в семействе будет объявлена официально.

«Был на премии RU.TV, узнал от коллег, что у Лазарева родилась дочь. Инфа 100%. Скоро откроют всем», – приводит слова анонимного источника Telegram-канал «Только никому».

Пока от артиста и его окружения никаких комментариев по этому поводу не поступило. Не исключено, что данное событие будет храниться в тайне долгое время. Именно так исполнитель поступил со своим первым ребенком. В 2014 году у Сергея родился сын Никита. О его появлении на свет стало известно только спустя два года. Имя матери мальчика не известно, тогда были предположения, что ребёнок рождён от суррогатной матери. Не исключен и другой вариант: все может оказаться простыми слухами, пишет сайт Dni.ru.

Сергей Лазарев представлял Россию в 2019 году на популярном музыкальном конкурсе. Он занял третье место, но у самого исполнителя и его коллег по цеху есть мнение, что певца засудили.

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