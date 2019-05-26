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Садальский объяснил, почему Римму Маркову называли «великой пьяницей»

Актер вспомнил забавный случай из поездки звезды на кинофестиваль в Испанию.

Садальский объяснил, почему Римму Маркову называли «великой пьяницей»
Станислав Садальский. Фото: globallookpress.com

Станислав Садальский часто рассказывает поклонникам истории из жизни знаменитостей. Со многими звездами актер близко дружил, поэтому ему известны интересные факты из их биографий. В этот раз Садальский вспомнил курьезный случай из жизни актрисы Риммы Марковой, которой не стало в 2015 году.

Актер разместил архивное фото 10-летней давности в Instagram, рассказав, как Римма Маркова побывала на кинофестивале в Испании. Артистка тогда получила Гран-при за роль в «Бабьем царстве».

После церемонии закрытия русскую делегацию обязали устроить прием в честь такого события. По словам Садальского, денег на банкет не было, поэтому «столы накрывали тем, что привезли с собой – водкой и икрой».

Президент «Экспортфильма» Отар Тенейшвили попросил актрису выпить стакан водки. Римма Маркова редко пила алкоголь, но отказать в просьбе Тенейшвили не решилась. Актриса попросила налить ей рюмку «до краев». После чего под громкие аплодисменты демонстративно выпила «до дна».

«Не знаю, что случилось, но я не упала и не опьянела, – цитирует Римму Маркову актер. – На следующий день все испанские, а позже и французские газеты вышли с огромными заголовками: «Она не только великая артистка, но и великая пьяница».

По словам Садальского, эти газеты Римма Маркова хранила в личном архиве до самой смерти.

Ранее актер поделился с поклонниками размышлениями по поводу пластических операций. Станислав Садальский рассказал, что понимает известных актрис, которые решаются лечь на стол хирурга, чтобы дольше не стареть. По словам артиста, борьба с возрастом часто оказывается не равной и лишь единицы могут принять «увядание и не мешать природе».

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забавная историяРимма МарковаСтанислав Садальский
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Садальский объяснил, почему Римму Маркову называли «великой пьяницей»
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