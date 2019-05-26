Садальский объяснил, почему Римму Маркову называли «великой пьяницей»

Станислав Садальский часто рассказывает поклонникам истории из жизни знаменитостей. Со многими звездами актер близко дружил, поэтому ему известны интересные факты из их биографий. В этот раз Садальский вспомнил курьезный случай из жизни актрисы Риммы Марковой, которой не стало в 2015 году.

Актер разместил архивное фото 10-летней давности в Instagram, рассказав, как Римма Маркова побывала на кинофестивале в Испании. Артистка тогда получила Гран-при за роль в «Бабьем царстве».

После церемонии закрытия русскую делегацию обязали устроить прием в честь такого события. По словам Садальского, денег на банкет не было, поэтому «столы накрывали тем, что привезли с собой – водкой и икрой».

Президент «Экспортфильма» Отар Тенейшвили попросил актрису выпить стакан водки. Римма Маркова редко пила алкоголь, но отказать в просьбе Тенейшвили не решилась. Актриса попросила налить ей рюмку «до краев». После чего под громкие аплодисменты демонстративно выпила «до дна».

«Не знаю, что случилось, но я не упала и не опьянела, – цитирует Римму Маркову актер. – На следующий день все испанские, а позже и французские газеты вышли с огромными заголовками: «Она не только великая артистка, но и великая пьяница».

По словам Садальского, эти газеты Римма Маркова хранила в личном архиве до самой смерти.

Ранее актер поделился с поклонниками размышлениями по поводу пластических операций. Станислав Садальский рассказал, что понимает известных актрис, которые решаются лечь на стол хирурга, чтобы дольше не стареть. По словам артиста, борьба с возрастом часто оказывается не равной и лишь единицы могут принять «увядание и не мешать природе».