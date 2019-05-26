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Алена Шишкова прокомментировала возможную беременность возлюбленной Тимати

Модель сказала, что будет рада, если у ее дочери Алисы появится брат или сестра.

Алена Шишкова прокомментировала возможную беременность возлюбленной Тимати
Алена Шишкова Фото: globallookpress.com

Вчера, 25 мая, во время премии RU.TV певица Ханна публично рассекретила беременность возлюбленной Тимати Анастасии Решетовой. Она оговорилась, что отдаст коляску 23-летней модели.

«Наша детская коляска сначала была у Нюши, потом у Вики Лопыревой, а теперь перейдет Насти Решетовой», – цитирует певицу телеграм-канал «Только никому».

Официальных заявлений ни от Тимати, ни от Анастасии пока не поступало. Однако поклонники давно подозревают, что она беременна, так как перестала публиковать фото в полной рост, а на некоторых снимках виднеется округлившийся живот.

Возможную беременность новой девушки экс-возлюбленного прокомментировала Алена Шишкова, мать 5-летней дочери рэпера Алисы.

«Дети — это счастье. Алиса — очень коммуникабельный ребенок, тем более это будет ее сводный братик или сестренка, она будет относиться очень тепло к этому ребенку», — рассказала она на состоявшейся премии.

Как затем стало известно Peopletolk, Алена Шишкова вовсе не подтверждала беременность возлюбленной Тимати. Она лишь сказала, как относится к тому, если у ее дочери появится брат или сестра. Беременна Решетова или нет — Шишкова не знает.

«Я реально не знаю, в положении она или нет. Суть в том, что меня спросили, как я к этому отнесусь. Я сказала, если это правда, то хорошо», — цитирует издание 26-летнюю модель.

Добавим, Алена Шишкова и Тимати познакомились в 2012 году, спустя пару лет у пары родилась дочь. Однако вскоре они расстались. Но, несмотря на разрыв, Алена и Тимати смогли сохранить дружеские отношения ради воспитания дочери.

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Алена ШишковаАнастасия РешетоваАнастасия Решетова беременностьТимати
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Алена Шишкова прокомментировала возможную беременность возлюбленной Тимати
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