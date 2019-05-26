Дмитрий Маликов показал подросшего сына

Дмитрий Маликов вот уже 27 лет женат на Елене Изаксон. Несмотря на разницу в возрасте, 56-летняя супруга старше певца на 7 лет, пара счастлива вместе и воспитывает двоих детей: 19-летнюю Стефанию, которая учится в МГИМО, и 1,5-годовалого Марка, рожденного суррогатной матерью.

Дмитрий Маликов гордится своей крепкой семьей и периодически в шутливой форме рассказывает подписчикам о детях. 49-летний музыкант опубликовал в своем Instagram снимок, на котором Стефания держит младшего брата на руках.

«Одна уже большая, а другой еще маленький…» – написал Маликов в блоге.

«Чудесные дети у Вас!»; «Вот оно – счастье, и больше ничего не надо»; «Вы – очень счастливый человек, Дмитрий»; «Какой хорошенький карапуз», – прокомментировали фотографию подписчики певца.

Напомним, ранее Дмитрия Маликова восхитил костюм голливудского актера Джареда Лето, появившегося на балу Института костюма Met Gala с силиконовой копией своей головы в руках. После того, как снимки знаменитости разлетелись по Сети, певец заявил в Twitter, что намерен приобрести подобный аксессуар. Шутка Дмитрия Маликова развеселила его фолловеров. Подписчики в ответ на сообщение музыканта создали забавные коллажи, изобразив певца в новом экстравагантном образе.