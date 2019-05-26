Мария Шукшина показала свои снимки с разницей в 20 лет

51-летняя Мария Шукшина — дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной — поделилась в Instagram свежей публикаций. По словам актрисы, она захотела поучаствовать в флешмобе. Однако вместо снимков 10-летней давности экс-ведущая программы «Жди меня» показала на одном фото себя нынешнюю, добавив к снимку архивный кадр 20-летней давности.

«Должна вам сказать, что очень популярен флешмоб — #10yearchallenge. Ну, а я пошла дальше и сделала разницу в 20 лет между фотографиями… На фото — кадры из т/сериалов: в зеленом — «Приключения мага», в фиолетовом — новый проект, съемки которого идут полным ходом, но говорить о нем пока нельзя», — подметила актриса.

Напомним, что ранее Мария Шукшина выступила с критикой в адрес рейтинговых телепередач, в эфире которых выходят программы о личной жизни прославленных деятелей кино и искусства. Мама телеведущей — народная артистка РСФСР Лидия Федосеева Шукшина — вступила в брак с музыкальным продюсером Бари Алибасовым.