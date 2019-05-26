НОВОСТИ

Мария Шукшина показала свои снимки с разницей в 20 лет

Актриса решила поучаствовать в флешмобе.

Мария Шукшина показала свои снимки с разницей в 20 лет
Мария Шукшина (Фото: Globallookpress.com)

51-летняя Мария Шукшина — дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной — поделилась в Instagram свежей публикаций. По словам актрисы, она захотела поучаствовать в флешмобе. Однако вместо снимков 10-летней давности экс-ведущая программы «Жди меня» показала на одном фото себя нынешнюю, добавив к снимку архивный кадр 20-летней давности.

«Должна вам сказать, что очень популярен флешмоб — #10yearchallenge. Ну, а я пошла дальше и сделала разницу в 20 лет между фотографиями… На фото — кадры из т/сериалов: в зеленом — «Приключения мага», в фиолетовом — новый проект, съемки которого идут полным ходом, но говорить о нем пока нельзя», — подметила актриса.

Напомним, что ранее Мария Шукшина выступила с критикой в адрес рейтинговых телепередач, в эфире которых выходят программы о личной жизни прославленных деятелей кино и искусства. Мама телеведущей — народная артистка РСФСР Лидия Федосеева Шукшина — вступила в брак с музыкальным продюсером Бари Алибасовым.

Вам может быть интересно:

45-летняя Высоцкая выбрала белые шорты для фотосъёмки в Италии «В пижаме вместо кутюра»: Лопырева поделилась свежим фото с трехмесячным сыном «Готова рушить стереотипы»: Ковальчук объяснила, почему надела розовое платье

Тэги:

Бари АлибасовЛидия Федосеева-ШукшинаМария Шукшина
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мария Шукшина показала свои снимки с разницей в 20 лет
Интересно?
Поделись с друзьями: