«Платья и еще раз платья»: Сати Казанова рассказала, как быть хорошей женой

Певица Сати Казанова два года замужем за итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Исходя из своего опыта, 36-летняя исполнительница уже может говорить о том, какой должна быть хорошая жена. Несколько советов девушкам Сати Казанова опубликовала в своем блоге.
Певица призналась, что без ума от платьев и туфель. Она уверена, что у каждой должна быть просторная гардеробная. По мнению певицы, женщина должна как можно чаще наряжаться для своего мужа. Приправлять образ стоит, как выразилась Сати Казанова, «взглядом с хитринкой».
«Внешность всегда должна быть ухожена. Дом для мужчины место расслабления. Будьте красивыми и сексуальными. Платья и ещё раз платья» — считает певица.
Но это далеко не все. Певица также уверена, что современная женщина должна отбросить все стереотипы и работать, развивать себя. Российская исполнительница считает, что мужчины уважают таких женщин. И, когда девушки заняты работой, у них нет времени и желания заниматься «стиркой» мужского мозга.
По мнению певицы, стоит себя ограничивать и во время ссор. В моменты гнева следует тщательно следить за тем, что говоришь.
«Контролируйте словарный запас при ссорах, иногда лучше полчасика помолчать. Можно уважать взгляды друг друга, снизив планку ожиданий. Семья — это как хороший договор» — пишет в блоге певица.
Говоря об правилах хорошей жены, сама Сати Казанова обмолвилась, что не всегда выполняет их.