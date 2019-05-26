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«Платья и еще раз платья»: Сати Казанова рассказала, как быть хорошей женой

Исполнительница призналась, что ей не всегда удается придерживаться простых правил.

«Платья и еще раз платья»: Сати Казанова рассказала, как быть хорошей женой
Сати Казанова Фото: globallookpress.com

Певица Сати Казанова два года замужем за итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Исходя из своего опыта, 36-летняя исполнительница уже может говорить о том, какой должна быть хорошая жена. Несколько советов девушкам Сати Казанова опубликовала в своем блоге.

Певица призналась, что без ума от платьев и туфель. Она уверена, что у каждой должна быть просторная гардеробная. По мнению певицы, женщина должна как можно чаще наряжаться для своего мужа. Приправлять образ стоит, как выразилась Сати Казанова, «взглядом с хитринкой».

«Внешность всегда должна быть ухожена. Дом для мужчины место расслабления. Будьте красивыми и сексуальными. Платья и ещё раз платья» — считает певица.

Но это далеко не все. Певица также уверена, что современная женщина должна отбросить все стереотипы и работать, развивать себя. Российская исполнительница считает, что мужчины уважают таких женщин. И, когда девушки заняты работой, у них нет времени и желания заниматься «стиркой» мужского мозга.

По мнению певицы, стоит себя ограничивать и во время ссор. В моменты гнева следует тщательно следить за тем, что говоришь.

«Контролируйте словарный запас при ссорах, иногда лучше полчасика помолчать. Можно уважать взгляды друг друга, снизив планку ожиданий. Семья — это как хороший договор» — пишет в блоге певица.

Говоря об правилах хорошей жены, сама Сати Казанова обмолвилась, что не всегда выполняет их.

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«Платья и еще раз платья»: Сати Казанова рассказала, как быть хорошей женой
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