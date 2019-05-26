«Платья и еще раз платья»: Сати Казанова рассказала, как быть хорошей женой

Исполнительница призналась, что ей не всегда удается придерживаться простых правил.

Певица Сати Казанова два года замужем за итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Исходя из своего опыта, 36-летняя исполнительница уже может говорить о том, какой должна быть хорошая жена. Несколько советов девушкам Сати Казанова опубликовала в своем блоге.

Певица призналась, что без ума от платьев и туфель. Она уверена, что у каждой должна быть просторная гардеробная. По мнению певицы, женщина должна как можно чаще наряжаться для своего мужа. Приправлять образ стоит, как выразилась Сати Казанова, «взглядом с хитринкой».

«Внешность всегда должна быть ухожена. Дом для мужчины место расслабления. Будьте красивыми и сексуальными. Платья и ещё раз платья» — считает певица.

Но это далеко не все. Певица также уверена, что современная женщина должна отбросить все стереотипы и работать, развивать себя. Российская исполнительница считает, что мужчины уважают таких женщин. И, когда девушки заняты работой, у них нет времени и желания заниматься «стиркой» мужского мозга.

По мнению певицы, стоит себя ограничивать и во время ссор. В моменты гнева следует тщательно следить за тем, что говоришь.

«Контролируйте словарный запас при ссорах, иногда лучше полчасика помолчать. Можно уважать взгляды друг друга, снизив планку ожиданий. Семья — это как хороший договор» — пишет в блоге певица.

больше по теме Певица Сати Казанова потеряла преданного друга Близкие исполнительницы скучают по ставшей настоящим членом семьи собаке Умке.

Говоря об правилах хорошей жены, сама Сати Казанова обмолвилась, что не всегда выполняет их.