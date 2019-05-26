«Наша жизнь — миллион воспоминаний»: Николаев не забыл о 48-летии Орбакайте

Композитор и певец Игорь Николаев на протяжении многих лет дружит с семьей Примадонны отечественного шоу-бизнеса. Экс-супруг Наташи Королевой на личной страничке в Instagram не забыл поздравить старшую дочку Аллы Борисовны — Кристину Орбакайте с 48-летием. Исполнительница отметила свой день рождения еще 25 мая. С личным праздником певицу поздравил — «Золотой голос России» Николай Басков, Филипп Киркоров, Валерия и Максим Галкин.

Алла Борисовна сама опубликовала в микроблоге архивный снимок именинницы из семейного альбома. Примечательно, что экс-супруг певицы — Владимир Пресняков-младший, как впрочем и невестка Кристины — модель Алена Краснова, не стали поздравлять исполнительницу в Instagram.

«Кристиночка, с Днём Рождения! Наша жизнь — миллион воспоминаний, историй, приключений, и хорошо, что они не заканчиваются! Понимаешь, все еще будет! Счастья и здоровья тебе и твоим близким людям!» — отметил Николаев.

Напомним, что у Кристины Орбакайте есть трое детей — 28-летний Никита Пресняков женат на модели Алене Красновой, 21-летний Дени Байсаров от бизнесмена Руслана Байсарова и 7-летняя дочка Клавдия от предпринимателя Игоря Земцова.