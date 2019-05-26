Все сказало шампанское: Настя Каменских опровергла слухи о беременности

Молодожены Настя Каменских и Потап вчера, 25 мая, отправились в свадебное путешествие. Для медового месяца они выбрали солнечную Турцию, где остановились в комфортабельном отеле. Многие поклонники до сих пор не могут поверить, что пара поженилась.

Много лет они скрывали отношения, а затем решили их официально оформить. За несколько дней до свадьбы о бракосочетании проболталась подруга певицы. Однако и тогда решили, что эта информация лишь шутка.

Но, когда все подтвердилось, одни начали поздравлять кумиров, а другие утверждать, что причина свадьбы – не чувства влюбленных, а беременность Анастасии Каменских. Однако певица опровергла эти слухи.

В пути в Турцию она поделилась с поклонниками несколькими снимками из частного самолета в Stories, на которых вместе с мужем и друзьями пьет шампанское. Девушка в положении такого себе позволить не смогла бы.

Напомним, пара собрала гостей в честь свадьбы в ресторане под Киевом. На празднике для них выступала Верка Сердючка. Среди гостей была бывшая супруга Потапа, с которой он сумел ради сына сохранить хорошие отношения.