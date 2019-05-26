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45-летняя Высоцкая выбрала белые шорты для фотосъёмки в Италии

Супруга 81-летнего Андрея Кончаловского поделилась с подписчиками новыми снимками, которые были сделаны во время каникул.

45-летняя Высоцкая выбрала белые шорты для фотосъёмки в Италии
Актриса Юлия Высоцкая (Фото: Instagram.com/juliavysotskayaofficial)

45-летняя Юлия Высоцкая на личной страничке в Instagram опубликовала свежие кадры, поделившись своим впечатлением от отдыха в Италии. На снимках супруга 81-летнего Андрея Кончаловского запечатлена в полосатой кофте и белых шортах.

«Рыбачка Соня как-то в мае… Прошло всего пять дней с тех пор, как мы уехали из Генуи, а кажется, это было в другой жизни», — сетует актриса.

Фото Юлии Высоцкой оценили порядка 27 тысяч человек. Кадры импровизированной фотосъемки телеведущей понравились и экс-солистке группы «ВИА Гра» Вере Брежневой.

Юлия Высоцкая в Италии
Юлия Высоцкая примерила белые мини-шорты (Фото: Instagram.com/juliavysotskayaofficial)
Юлия Высоцкая в Италии
Актриса призналась, что скучает по Италии (Фото: Instagram.com/juliavysotskayaofficial)

Напомним, что от режиссера Андрея Кончаловского актриса родила двоих детей — дочку Марию и сына Петра. Еще шесть лет назад муж Юлии Высоцкой попал в ДТП во Франции, тогда в машине рядом с отцом находилась и его младшая дочь. Девочка получила тяжелые травмы, и медики были вынуждены ввести пациентку в состояние искусственной комы. Близкий друг режиссера — композитор Эдуард Артемьев — в одном из интервью отметил, что родители Маши не теряют надежды в ее выздоровление. А он сам верит, что девочка сможет встать на ноги.

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Андрей Кончаловскийзвездный стильЮлия Высоцкая
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45-летняя Высоцкая выбрала белые шорты для фотосъёмки в Италии
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