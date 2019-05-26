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Концерт Анны Семенович на Кубани сорвал ураган и проливной дождь

Зрители больше часа ждали выхода звезды на сцену и не расходились.

Концерт Анны Семенович на Кубани сорвал ураган и проливной дождь
Анна Семенович/globallookpress.com

Певица Анна Семенович в Instagram рассказала, что ее концерт на Кубани сорвал ураган и проливной дождь. По словам певицы, такое происшествие случилось с ней впервые за 15 лет гастрольной деятельности. Как пошутила исполнительница, у нее с собой были ласты, поэтому она выплыла. Звезда пообещала еще раз вернуться на Кубань и снова зажечь перед публикой.

/www.instagram.com/p/«Дорогие мои! Я знаю, что вы вчера очень ждали наш концерт и не расходились больше часа под проливным дождем. Я как могла пыталась спеть для вас, без микрофона, в темноте и на мокрой сцене. Спасибо за вашу любовь и стойкость, я очень вас люблю. Я обязательно приеду ещё раз в Староминскую станицу с концертом, и мы ещё споём. Люблю», — заявила исполнительница.

На опубликованных видеозаписях отчетливо видно, что кругом бушует стихия. При этом зрители действительно долгое время не расходились и ждали выступления своей любимицы. Певица все-таки появилась на сцене со своей подтанцовкой и спела несколько песен.

Звезда, в частности, исполнила свой недавний хит «Хочешь». Ранее она рассказывала, что для съемок клипа на эту песню ей пришлось очень сильно загримироваться. Исполнительница стала просто неузнаваемой. Многие тогда посчитали, что ради съемок Семенович набрала вес. Правда, позже стало известно, что это не так. Певица по-прежнему в прекрасной форме.

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Анна СеменовичКубаньотмена концерта
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Концерт Анны Семенович на Кубани сорвал ураган и проливной дождь
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