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«В пижаме вместо кутюра»: Лопырева поделилась свежим фото с трехмесячным сыном

Модель решила пропустить Каннский кинофестиваль, отдав предпочтение семье.

«В пижаме вместо кутюра»: Лопырева поделилась свежим фото с трехмесячным сыном
Виктория Лопырева (Фото: Globallookpress.com)

35-летняя Виктория Лопырева призналась, что не смогла оставить трехмесячного сына Марка Лео ради выхода в свет. Ранее новоиспеченная мамочка задавалась вопросом, стоит ли ей лететь на Каннский кинофестиваль, доверяя малыша опытным нянечкам, или же лучше остаться дома.

«Я дома всех замучила вопросом: ехать ли мне в Канны или нет?! Наряды готовы… Но оторваться от сына даже на три дня не могу себя заставить!» — сетовала Виктория.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, судя по словам модели, она все-таки сделала выбор в пользу малыша, не захотев отправляться в поездку без Марка Лео.

«Ну что, все-таки смотреть вам на меня в пижаме на балконе вместо кутюра на красной ковровой дорожке… Не смогла себя пересилить и оставить малыша, а тащить с собой было целое дело… Слишком много багажа. Не рискнула», — призналась девушка.

Виктория Лопырева с сыном
Виктория Лопырева променяла Канны на домашние посиделки с сыном (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

В Instagram знаменитость опубликовала свежее «домашнее» фото, на котором она запечатлена в пижаме с ребенком на руках. В июне малышу исполнится уже четыре месяца. Отцом первенца Виктории Лопыревой стал бизнесмен Игорь Булатов. Модель рожала в Майами. На снимке девушка не стала показывать личико своего мальчика. По словам Виктории, она предпочитала скрывать от общественности и беременность, считая, что подобные личные моменты в первую очередь касаются только самих родителей.

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Тэги:

Виктория Лопыревазвездные детиИгорь БулатовКаннский фестиваль 2019
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«В пижаме вместо кутюра»: Лопырева поделилась свежим фото с трехмесячным сыном
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