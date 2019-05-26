«В пижаме вместо кутюра»: Лопырева поделилась свежим фото с трехмесячным сыном

35-летняя Виктория Лопырева призналась, что не смогла оставить трехмесячного сына Марка Лео ради выхода в свет. Ранее новоиспеченная мамочка задавалась вопросом, стоит ли ей лететь на Каннский кинофестиваль, доверяя малыша опытным нянечкам, или же лучше остаться дома.

«Я дома всех замучила вопросом: ехать ли мне в Канны или нет?! Наряды готовы… Но оторваться от сына даже на три дня не могу себя заставить!» — сетовала Виктория.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, судя по словам модели, она все-таки сделала выбор в пользу малыша, не захотев отправляться в поездку без Марка Лео.

«Ну что, все-таки смотреть вам на меня в пижаме на балконе вместо кутюра на красной ковровой дорожке… Не смогла себя пересилить и оставить малыша, а тащить с собой было целое дело… Слишком много багажа. Не рискнула», — призналась девушка.

В Instagram знаменитость опубликовала свежее «домашнее» фото, на котором она запечатлена в пижаме с ребенком на руках. В июне малышу исполнится уже четыре месяца. Отцом первенца Виктории Лопыревой стал бизнесмен Игорь Булатов. Модель рожала в Майами. На снимке девушка не стала показывать личико своего мальчика. По словам Виктории, она предпочитала скрывать от общественности и беременность, считая, что подобные личные моменты в первую очередь касаются только самих родителей.