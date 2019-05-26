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«Денег нет»: дочь Сергея Лемоха из «Кар-Мэн» рассказала о равнодушии отца

Она уже несколько месяцев лечится от алкогольной зависимости и хочет вернуться к нормальной жизни.

«Денег нет»: дочь Сергея Лемоха из «Кар-Мэн» рассказала о равнодушии отца
Сергей Лемох Фото: wikimedia.org

Все хорошо помнят хиты из 90-х – «Лондон, гудбай», «Париж, Париж» группы «Кар-Мэн», которые звучали почти в каждой квартире. Солист коллектива Сергей Лемох продолжает давать концерты. Однако до собственных детей, как это было и много лет назад, ему все еще нет дела.

О жизни с «заботливым» отцом рассказала старшая дочь Сергея Лемоха Людмила Огурцова. Она сейчас лечится в клинике, где пытается избавиться от алкогольной зависимости. Ее 6-летняя дочь Марина находится с прабабушкой, которая еле-еле сводит концы с концами.

Говоря о своем детстве, Людмила помнит одну фразу, которую все время произносил отец – «денег нет». Даже для обеда в школе ей давали не больше 50 рублей. Одноклассники не раз смеялись над ней, что столь знаменитый папа настолько скуп. Как выяснилось позже, все свои гонорары он откладывал на дом, где теперь и живет, пишет «Комсомольская Правда».

Из семьи Лемох ушел, когда Людмиле было 20 лет. Причем он смог развестись тайно. Музыкант быстро оформил документы, о чем семья не знала. Через какое-то время умерла мать Людмилы. Это добило девушку. Тогда и начала развиваться алкогольная зависимость.

Кстати, у девушки есть родная сестра – Алиса. Однако и с ней у Людмилы отношения не сложились. Девочки учились в разных школах, а затем сильно поссорились из-за наследства. По словам Людмилы, Алиса всегда была ближе к отцу. Но, несмотря на это, судьбой ее дочери он также не интересуется.

«Алисину дочку Аврору он тоже увидел, только когда ей было уже 3 года. А так ему все равно. Мою Маринку он вообще ни разу на руках не держал. Такая семья у нас», – сетует Людмила Огурцова.

Говоря о своем отце, она утверждает, что ничего ей от него не нужно – лишь элементарная помощь, не более.

«Пусть только поможет зубы сделать. Он уже начал тогда, но бросил. И на работу поможет устроиться. Все», – признается Людмила Огурцова.

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Тэги:

90-еКар-МэнЛюдмила ОгурцоваСергей Лемох
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«Денег нет»: дочь Сергея Лемоха из «Кар-Мэн» рассказала о равнодушии отца
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