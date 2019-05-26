Никита Пресняков с женой отметил 28-летие в подмосковной Истре

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего — Никита — вместе с супругой Аленой Красновой по уже заведенной традиции отпраздновал свой день рождения за городом. Молодые люди устроили праздник в подмосковной Истре. Первенец Кристины Орбакайте появился на свет 21 мая. Юноше уже исполнилось 28 лет. На личной страничке в Instagram возлюбленная певца опубликовала совместный снимок с мужем. И, судя по геолокации, супруги провели время в городе Истра.

«И мы по традиции отмечаем День рождения любимого @npresnyakov за городом, в нашем самом любимом местечке. Всем хороших выходных!» — обратилась к подписчикам Алена.

больше по теме Пресняков не стал поздравлять Орбакайте с днем рождения в Instagram У бывших супругов есть общий сын — Никита Пресняков.

На фото девушка запечатлена вместе со своим мужем Никитой Пресняковым. Алена примерила бежевое платье-бюстье.

Напомним, что избранница старшего внука Примадонны побывала на юбилейном концерте Аллы Борисовны в Кремлевском дворце. Еще в апреле певице исполнилось 70 лет. Алена Краснова вела трансляцию в Stories, публикуя кадры, которые были сделаны в концертном зале.