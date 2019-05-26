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Никита Пресняков с женой отметил 28-летие в подмосковной Истре

По традиции свой день рождения музыкант решил отпраздновать за городом.

Никита Пресняков с женой отметил 28-летие в подмосковной Истре
Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего — Никита — вместе с супругой Аленой Красновой по уже заведенной традиции отпраздновал свой день рождения за городом. Молодые люди устроили праздник в подмосковной Истре. Первенец Кристины Орбакайте появился на свет 21 мая. Юноше уже исполнилось 28 лет. На личной страничке в Instagram возлюбленная певца опубликовала совместный снимок с мужем. И, судя по геолокации, супруги провели время в городе Истра.

«И мы по традиции отмечаем День рождения любимого @npresnyakov за городом, в нашем самом любимом местечке. Всем хороших выходных!» — обратилась к подписчикам Алена.

На фото девушка запечатлена вместе со своим мужем Никитой Пресняковым. Алена примерила бежевое платье-бюстье.

Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова
Снимок сына с невесткой оценил и Владимир Пресняков (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

Напомним, что избранница старшего внука Примадонны побывала на юбилейном концерте Аллы Борисовны в Кремлевском дворце. Еще в апреле певице исполнилось 70 лет. Алена Краснова вела трансляцию в Stories, публикуя кадры, которые были сделаны в концертном зале.

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Тэги:

Алена КрасноваАлла ПугачеваВладимир ПресняковКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинНикита Пресняков
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Никита Пресняков с женой отметил 28-летие в подмосковной Истре
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