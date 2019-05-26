«Может там и презентуем наш дуэт?»: Бузова предложила Киркорову выступить вместе на Евровидении

Певица Ольга Бузова в Instagram предложила своему коллеге по творческому цеху Филиппу Киркорову вместе поехать на Евровидение-2020. «А по Евровидению… Может, там и презентуем наш дуэт?» — заявила она, адресуя свой вопрос поп-королю.

Исполнительница рассказала, что сейчас находится в гастрольном туре. Из-за этого она не смогла присутствовать на ежегодной музыкальной премии RU.TV, где собрались многие звезды шоу-бизнеса. Певица одержала победу в номинации «За самый лучший и самый огромный фан-клуб». При этом награду за нее получил как раз Филипп Киркоров.

«Эта премия больше всего описывает любовь зрителя, а для всех артистов это самое важное и самое ценное. Ведь сейчас, в эру интернета и стримов, именно зритель выбирает и голосует, кто из артистов достоин всенародной любви и премии. Спасибо всем моим людям, что рядом и поддерживаете меня. Спасибо, что голосуете и слушаете мои песни. Спасибо, что ходите на мои концерты», — заявила Ольга Бузова.

Также исполнительница сделала несколько комплиментов в адрес Филиппа Киркорова. Она отметила, что очень ценит дружбу с ним. Певец, как и она, ничего не боится в этом мире и идет навстречу людям с открытым сердцем. Поэтому Киркорова и считают поп-королем.

Отметим, что в этом году от России на Евровидении выступал певец Сергей Лазарев. Он занял третье место. При этом исполнитель после конкурса заявил, что жюри было к нему предвзято. В следующем году, как считают многие эксперты, от России на конкурс должен отправиться Александр Панайотов. Ранее он высказывал некоторое возмущение, что Лазареву дали второй шанс, а он не пробовал «покорить Европу» еще ни разу. Как он замечал, в этом есть некоторая несправедливость. Кстати, сам Лазарев сказал, что для него участие в Евровидении закончено. Если он еще и поедет на конкурс, то только в качестве зрителя.