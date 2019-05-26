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4-летняя дочь Зиминой вслед за Волочковой показала вертикальный шпагат

Актриса из сериала «Кармелита» в Stories опубликовала свежие кадры, на которых запечатлена ее наследница.

4-летняя дочь Зиминой вслед за Волочковой показала вертикальный шпагат
Юлия Зимина с дочкой Симоной (Фото: Instagram.com/yuliaziminaa)

37-летняя Юлия Зимина поделилась с подписчиками свежими кадрами в Stories. Вместе с 4-летней дочерью Симоной актриса ждала, когда загорится зеленая стрелочка светофора. Тем временем маленькая наследница артистки решила продемонстрировать свой вертикальный шпагат. Девочка привлекла внимание прохожих, которые захотели запечатлеть на камеру увиденное.

«Просто переходили дорогу», — подписала снимок дочери актриса из сериала «Кармелита».

Дочка Юлии Зиминой
Вертикальный шпагат 4-летней Симоны не уступает шпагату Анастасии Волочковой (Фото: Instagram.com/yuliaziminaa)

Напомним, что своими традиционными — вертикальным и продольным — шпагатами славится балерина Анастасия Волочкова. Буквально на днях артистка обратилась к подписчикам, продемонстрировав свою растяжку.

«Жизнь скучна без моих шпагатов… И это не я, а вы делаете рейтинг этому элементу моей профессии в моем исполнении», — заверила Волочкова.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова и ее вертикальный шпагат (Фото: Instagram.com/volochkova_art)

К слову, ранее Юлия Зимина уже делилась фото из спортзала. Тогда в кадре Симона показала свой продольный шпагат. В одном их своих интервью актриса призналась, что с годами все реже стала наведываться в родной городок. Девушка приехала покорять столицу из Красного Кута Саратовской области. Дочь Юлии появилась на свет весной 2015 года. Зимина старается как можно больше времени уделять ребенку, не забывая при этом о своей актерской и телевизионной карьере.

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Анастасия Волочковазвездные детисериал «Кармелита»Юлия Зимина
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4-летняя дочь Зиминой вслед за Волочковой показала вертикальный шпагат
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