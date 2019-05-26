НОВОСТИ

«День свадьбы – невероятно важный для девушки»: Настя Каменских подвела итог торжеству

По словам певицы, каждая секунда праздника была для нее бесценна.

«День свадьбы – невероятно важный для девушки»: Настя Каменских подвела итог торжеству
Потап и Настя Каменских/globallookpress.com

Известная певица Настя Каменских, которая несколько дней назад вышла замуж за рэпера Потапа, в Instagram высказалась по поводу прошедшего торжества. «День свадьбы – всегда невероятно важный для каждой девушки. И как же радостно, когда он идеален. Когда наслаждаешься моментом, когда каждая секунда бесценна», – заявила Настя Каменских.

Звезда также опубликовала снимок, на котором она в свадебном платье. Вокруг нее огромное количество гостей, которые фотографируют невесту на камеры своих сотовых телефонов. Настя Каменских выразила признательность компаниям, которые помогли ей в организации свадьбы.

Напомним, что Потап и Настя Каменских познакомились в 2006 году. На протяжении 11 лет они выступали вместе. Однако два года назад дуэт распался. Звезды отправились в сольное плавание. Никто не ожидал, что яркие исполнители решат вдруг сыграть свадьбу. Первые слухи о предстоящем торжестве стали распространяться еще в начале мая. Торжество прошло в элитном ресторане под Киевом. На нем блистали многие звезды шоу-бизнеса. К примеру, со сцены для гостей пела Верка Сердючка.

После торжества уже на следующий день звезды улетели в свадебное путешествие. Причем Потап, как во всяком случае утверждает его супруга, подарил ей самолет, на котором они и отправились отдыхать.

Вам может быть интересно:

«У меня самый лучший муж на свете!»: Каменских стала обладательницей собственного самолета Улетевшие в свадебное путешествие Потап и Каменских не смогли сдержать чувств в самолёте Не к добру: гости обратили внимание на плохую примету на свадьбе Потапа и Каменских

Тэги:

звездная свадьбаНастя КаменскихПотап
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«День свадьбы – невероятно важный для девушки»: Настя Каменских подвела итог торжеству
Интересно?
Поделись с друзьями: