«День свадьбы – невероятно важный для девушки»: Настя Каменских подвела итог торжеству

По словам певицы, каждая секунда праздника была для нее бесценна.

Известная певица Настя Каменских, которая несколько дней назад вышла замуж за рэпера Потапа, в Instagram высказалась по поводу прошедшего торжества. «День свадьбы – всегда невероятно важный для каждой девушки. И как же радостно, когда он идеален. Когда наслаждаешься моментом, когда каждая секунда бесценна», – заявила Настя Каменских.

Звезда также опубликовала снимок, на котором она в свадебном платье. Вокруг нее огромное количество гостей, которые фотографируют невесту на камеры своих сотовых телефонов. Настя Каменских выразила признательность компаниям, которые помогли ей в организации свадьбы.

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Напомним, что Потап и Настя Каменских познакомились в 2006 году. На протяжении 11 лет они выступали вместе. Однако два года назад дуэт распался. Звезды отправились в сольное плавание. Никто не ожидал, что яркие исполнители решат вдруг сыграть свадьбу. Первые слухи о предстоящем торжестве стали распространяться еще в начале мая. Торжество прошло в элитном ресторане под Киевом. На нем блистали многие звезды шоу-бизнеса. К примеру, со сцены для гостей пела Верка Сердючка.

После торжества уже на следующий день звезды улетели в свадебное путешествие. Причем Потап, как во всяком случае утверждает его супруга, подарил ей самолет, на котором они и отправились отдыхать.